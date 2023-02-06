В Пермском крае растет число заболевших ОРВИ и гриппом

В Пермском крае на карантин по ОРВИ и гриппу ушли 102 класса в 322 школах и 108 группах в 72 детских садах. За минувшую неделю, с 30 января по 5 февраля, в регионе зафиксировано 27 070 заболевших, что больше, чем на прошлой неделе на 3,3% — тогда было зарегистрировано 26 215 случаев. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Прикамья, среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А (H1N1) 2009 (свиной) и В, а также вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы и РС-вирусы.