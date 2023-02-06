properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля 2023, 11:59

Published 6 февраля 2023, 11:59

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В Пермском крае растет число заболевших ОРВИ и гриппом

В Пермском крае растет число заболевших ОРВИ и гриппом

6 февраля 2023, 11:59
Фото: 1MI.
На прошлой неделе было зарегистрировано на 3,3% зараженных меньше.

В Пермском крае на карантин по ОРВИ и гриппу ушли 102 класса в 322 школах и 108 группах в 72 детских садах. За минувшую неделю, с 30 января по 5 февраля, в регионе зафиксировано 27 070 заболевших, что больше, чем на прошлой неделе на 3,3% — тогда было зарегистрировано 26 215 случаев. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Прикамья, среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А (H1N1) 2009 (свиной) и В, а также вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы и РС-вирусы.

Для профилактики заражения ОРВИ и гриппом специалисты рекомендуют часто и тщательно мыть руки, регулярно проветривать помещение, не допускать переохлаждения и вести здоровый образ жизни.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика