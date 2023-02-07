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Posted 7 февраля 2023, 09:56

Published 7 февраля 2023, 09:56

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Прямые рейсы из Перми в Минск стартуют с 6 апреля

Прямые рейсы из Перми в Минск стартуют с 6 апреля

7 февраля 2023, 09:56
Фото: Properm.ru.
В прошлый раз рейсы отменил перевозчик из-за того, что пермяки не стали покупать билеты в Минск.

Авиакомпания Nordwind Airlines объявила о запуске прямых рейсов из Перми в Минск. Продажи билетов уже начались, их стоимость стартует от 5,1 тыс. рублей, следует из информации на сайте компании. Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям, время в полете — 3 часа 10 минут. При попытке забронировать билеты на любой из рейсов в апреле на сайте отображается информации, что в продаже якобы остались только девять билетов.

Ранее краевой Минтранс завершил отбор перевозчиков, которые будут выполнять полеты. В итоге власти остановились на авиакомпании «Икар». Полетная программа рассчитана с 1 апреля по 31 декабря 2023 года. Рейс является субсидируемым — часть стоимости билетов компенсируют власти, для его работы выделили 61,6 млн рублей.

В октябре рейсы в Минск должна была осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии», однако перевозчик отменил это решение из-за низкого спроса.

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#Общество
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