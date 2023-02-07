Прямые рейсы из Перми в Минск стартуют с 6 апреля

Авиакомпания Nordwind Airlines объявила о запуске прямых рейсов из Перми в Минск. Продажи билетов уже начались, их стоимость стартует от 5,1 тыс. рублей, следует из информации на сайте компании. Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям, время в полете — 3 часа 10 минут. При попытке забронировать билеты на любой из рейсов в апреле на сайте отображается информации, что в продаже якобы остались только девять билетов.