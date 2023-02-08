Пермские антимонопольщики оштрафовали «Альфа-Банк» на 550 тысяч рублей за нарушения при рекламе кредита

Posted 8 февраля 2023, 08:48
Published 8 февраля 2023, 08:48
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Пермское УФАС оштрафовало АО «Альфа-Банк» на 550 тыс. рублей. за нарушение закона о рекламе в эфире одной из местных радиостанций. Банку грозит штраф в размере от 300 до 800 тыс. рублей.
Все дело в рекламе, в которой рассказывалось об ипотечном кредите. Антимонопольщики отмечают, что в сообщении указывалось на процентную ставку, но не было информации о сумме займа, сроке, ежемесячном платеже, комиссиях, а также о дополнительных расходах заемщика, связанных с получением кредита. Все это мешало сделать объективный вывод о полной стоимости редита.
В УФАС отмечают, что если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, содержит хотя бы одно условие, которое влияет на его стоимость, то в подобной рекламе должны быть и все остальные условия.
В пресс-службе банка отказались комментировать журналисту Properm.ru эту тему.