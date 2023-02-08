Пермские антимонопольщики оштрафовали «Альфа-Банк» на 550 тысяч рублей за нарушения при рекламе кредита

Все дело в рекламе, в которой рассказывалось об ипотечном кредите. Антимонопольщики отмечают, что в сообщении указывалось на процентную ставку, но не было информации о сумме займа, сроке, ежемесячном платеже, комиссиях, а также о дополнительных расходах заемщика, связанных с получением кредита. Все это мешало сделать объективный вывод о полной стоимости редита.