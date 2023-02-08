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Posted 8 февраля 2023, 08:04

Published 8 февраля 2023, 08:04

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

В Перми женщине пришлось добиваться увольнения с военной службы через суд из-за мобилизации

В Перми женщине пришлось добиваться увольнения с военной службы через суд из-за мобилизации

8 февраля 2023, 08:04
Фото: 1MI.
Она просила начальника уволить ее со службы досрочно, однако ей отказали из-за периода мобилизации.

Пермский гарнизонный военный суд рассмотрел иск женщины, которая проходила военную службу по контракту в войсках нацгвардии по Пермскому краю. Она работала бухгалтеров группы материальных средств с 7 ноября 2021 года, контракт был заключен на год.

В октябре 2022 года она обратилась к начальнику с рапортом о досрочном увольнении с военной службы, однако ей отказали до окончания периода частичной мобилизации. Поэтому женщина обратилась в суд.

Суд посчитал, что ей положено досрочное увольнение со службы по закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» — у нее есть два несовершеннолетних ребенка в возрасте до 16 лет. Решение суда еще не вступило в силу — его можно обжаловать.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2021 года указом президента, а завершилась 1 ноября. Однако никаких документов, указывающих на завершение мобилизации, опубликовано не было. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что указ о мобилизации продолжает действовать, так как он включает в себя и другие мероприятия, нужные для выполнения задач армии, а не только призыв на службу.

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