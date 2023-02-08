В Перми женщине пришлось добиваться увольнения с военной службы через суд из-за мобилизации

Posted 8 февраля 2023, 08:04
Published 8 февраля 2023, 08:04
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Пермский гарнизонный военный суд рассмотрел иск женщины, которая проходила военную службу по контракту в войсках нацгвардии по Пермскому краю. Она работала бухгалтеров группы материальных средств с 7 ноября 2021 года, контракт был заключен на год.
В октябре 2022 года она обратилась к начальнику с рапортом о досрочном увольнении с военной службы, однако ей отказали до окончания периода частичной мобилизации. Поэтому женщина обратилась в суд.
Суд посчитал, что ей положено досрочное увольнение со службы по закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» — у нее есть два несовершеннолетних ребенка в возрасте до 16 лет. Решение суда еще не вступило в силу — его можно обжаловать.
Частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2021 года указом президента, а завершилась 1 ноября. Однако никаких документов, указывающих на завершение мобилизации, опубликовано не было. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что указ о мобилизации продолжает действовать, так как он включает в себя и другие мероприятия, нужные для выполнения задач армии, а не только призыв на службу.