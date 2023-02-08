В Перми женщине пришлось добиваться увольнения с военной службы через суд из-за мобилизации

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2021 года указом президента, а завершилась 1 ноября. Однако никаких документов, указывающих на завершение мобилизации, опубликовано не было. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что указ о мобилизации продолжает действовать, так как он включает в себя и другие мероприятия, нужные для выполнения задач армии, а не только призыв на службу.