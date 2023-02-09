График проведения ВПР-2023 в школах Перми

Ученик 7-го класса должен обязательно написать четыре проверочные работы в 2023 году. По два академических часа будет выделено на ВПР-2023 по математике и русскому языку. О двух других дисциплинах, по которым будут проверяться знания у семиклассников школ Перми, сообщат уже в период проведения ВПР-2023. Известно, что в Перми ВПР будет проводиться в период с пятнадцатого марта по двадцатое мая.