Тексты «новой природы», нейросеть и инфографика: как проходит урок у детей XXI века

Posted 10 февраля 2023, 11:18
Published 10 февраля 2023, 11:18
Modified 17 марта 2023, 08:45
Updated 17 марта 2023, 08:45
Кто как не учитель русского языка и литературы погружает ребенка в невероятный мир поэзии и культуры, учит красиво и грамотно выражать свои мысли. Эти предметы являются основой образования для каждого из нас — с этим бессмысленно и глупо спорить.
Учительница пермской школы №77 Валерия Евгеньевна Симпатова вот уже семь лет вкладывает в головы учеников обширные знания — от разницы ямба и хорея до того как правильно писать приставки. При этом уроки молодой преподавательницы проходят с небольшой «изюминкой» — на своих занятиях учительница использует цифровые технологии, которые она открыла для себя в период пандемии.
Валерия Евгеньевна — победительница муниципального этапа конкурса «Учитель года — 2022» и призер многих профессиональных конкурсов — рассказала в проекте «КЛАССрук», как нейросеть и инфографика помогают ребенку лучше усвоить материал.
— Я еще в школе была неравнодушна к русской и зарубежной литературе, и когда встал выбор, в какой университет поступать, я выбирала между Институтом культуры, государственным и педагогическим университетами. Тогда мне показалось, что самым лучшим решением будет пойти в педагогический, потому что я узнала, что именно там очень сильный филологический факультет.
Изначально я не хотела быть учителем, а просто хотела выучиться на филолога. Однако в течение периода обучения, прохождения практик в школе я втянулась в это и мне захотелось попробовать себя.
— Мне всегда в школе не хватало наглядности на некоторых предметах. Мне казалось, что если бы, условно говоря, у нас было больше презентаций, или раздаточного материала, то, может быть, мы бы лучше усваивали темы. Я с этой мыслью очень долго жила и, когда стала учителем, решила, что действительно могу что-то необычное привнести в уроки.
Когда мы с учениками заканчиваем проходить произведение, мы можем просто написать сочинение — и это тоже хороший вариант, а можем как-то по-другому закрепить материал.
Допустим, с учениками старших классов мы можем обобщить материал в формате инфографики. В прошлом году мы проходили «Мертвые души» Гоголя и ребята по группам делали инфографику: им надо было в одной картинке изобразить весь роман. Это на самом деле непростая работа, здесь важно вынести самую главную информацию.
— Вообще это называется тексты «новой природы». Мы привыкли видеть обычный линейный текст, написанный на бумаге в определенной расположенности, а есть тексты «новой природы» — они визуальные. Вот именно этим мы пользуемся с ребятами.
Так развивается важный навык: ты должен взять большой текст, сжать его и необычно представить. Если это стихотворение о любви, то из него нужно взять самое важное и представить, например, в виде сердца.
— У нас сейчас есть замечательный тренд, который мне очень нравится — это тренд на цифровизацию и медиаобразование. Очевидно, что только этим заниматься нельзя, мы лишь добавляем в уроки какие-то элементы.
А так, когда ребенок работает с информацией, у него развивается критическое мышление, что очень важно. Развивается творческое начало, то есть если ему нужно представить текст в разном визуальном варианте, то он все-таки будет проявлять свои творческие качества. Дети также учатся работать в команде.
На выходе из школы мы должны выпустить 18-летнего человека, который не просто знает школьные предметы, а умеет в большом потоке информации, в огромном медиа мире ориентироваться. Он должен быть не теоретиком, а больше практиком.
— Реакции бывают разные. Используя любой вариант работы, мне кажется, ты не получишь стопроцентного одобрения никогда.
Если брать 9 класс, то под видом работы в телефоне, девочки любят переписываться. Но такие ситуации не очень частые, потому что если ребенок понимает, зачем он это делает, то, в принципе, он адекватно относится к этой работе и будет ее выполнять. Задача учителя — объяснить.
Есть дети, которым это, конечно, не нравится, но их мало. Все равно большинство втягивается в процесс. Иногда даже они меня чему-то учат, это тоже очень классно. Когда я думаю, что я такая вся интересная провожу урок, они говорят: «Валерия Евгеньевна, можно сделать по-другому».
— Не все коллеги принимают. Не секрет, что есть учителя, которые работают по старинке и считают, что их методы лучше. Но их с мертвой точки не столкнешься, это их точка зрения.
Есть коллеги, которые перенимают опыт, которые тоже используют что-то похожее. В этом году ребята пришли после урока английского и рассказали, что они делали там тоже самое, что делали и на моем занятии. Тогда я поняла, как это здорово.
Мне кажется, что необходимо создание такого пространства, где можно было бы обменяться практическим опытом, а не просто слушать из раза в раз одно и то же. Не хватает таких мероприятий, конференций, когда учителя делятся своими практиками, потому что в основном все рассказывают то, что все уже и так знают.
— Я сейчас активно учусь, перенимаю опыт у более старших коллег и понимаю, что на самом деле все эти современные приемы и методы просто некоторое видоизменение старых работающих методов. Как говорится, все новое — это хорошо забытое старое. Поэтому я иногда вспоминаю, как меня учили в школе педагоги, как и в какой форме мы что-то делали на уроках, и пытаюсь это сделать более современно.
Условно, всегда на любом уроке литературы учитель предлагает нарисовать словесный портрет героя. Я тоже делаю такое с ребятами, но потом думаю, а почему бы это не осовременить. Сейчас есть нейросети, которые по заданным словам могут нарисовать картинку. И мы вот пробовали такое на интегрированном уроке русского и английского языков. Ребята, переводя портрет Онегина на английский язык, работали с этой нейросетью.
— Хороший вопрос, я на самом деле не думала об этом. Я просто задавала себе вопрос, наоборот, кем бы я хотела их видеть. Но скажу, что я бы их хотела видеть счастливыми людьми, жаль, что нет такой профессии.
Хотелось бы, наверное, думать, что они запомнили наши занятия как уроки, на которых было интересно проводить время, а не как уроки, на которых просто хотелось просидеть 40 минут в ожидании очередной перемены.