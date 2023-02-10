Тексты «новой природы», нейросеть и инфографика: как проходит урок у детей XXI века

— Мне всегда в школе не хватало наглядности на некоторых предметах. Мне казалось, что если бы, условно говоря, у нас было больше презентаций, или раздаточного материала, то, может быть, мы бы лучше усваивали темы. Я с этой мыслью очень долго жила и, когда стала учителем, решила, что действительно могу что-то необычное привнести в уроки.