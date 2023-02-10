В Прикамье оштрафовали «Сбербанк» за психологическое давление на должника

В первом представители банка множество раз звонили заемщице и ее работодателю с требованием оплатить долг, однако у них не было согласия на такое взаимодействие. Позже сотрудники банка выяснили, что один из номеров принадлежит не должнице, а третьему лицу, но не прекратили звонки. В течение трех меяцев начальник беседовал со взыскателями 58 раз — это является нарушением допустимой нормы.