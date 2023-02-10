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Posted 10 февраля 2023, 06:22

Published 10 февраля 2023, 06:22

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В Прикамье оштрафовали «Сбербанк» за психологическое давление на должника

В Прикамье оштрафовали «Сбербанк» за психологическое давление на должника

10 февраля 2023, 06:22
Фото: Properm.ru.
Банк пытался обжаловать решения о штрафе, но суд отказал.

В Прикамье оштрафовали «Сбербанк» за использование запрешенных приемов в процессе возврата просроченной задолженности. Нарушения выявили приставы после обращений людей. Речь идет о двух случаях.

В первом представители банка множество раз звонили заемщице и ее работодателю с требованием оплатить долг, однако у них не было согласия на такое взаимодействие. Позже сотрудники банка выяснили, что один из номеров принадлежит не должнице, а третьему лицу, но не прекратили звонки. В течение трех меяцев начальник беседовал со взыскателями 58 раз — это является нарушением допустимой нормы.

Количество звонков должникам регулирует ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». В день можно звонить максимум один раз, в неделю — два раза, в месяц — восемь раз.

Второе обращение было подано из-за психологического давления на пермяка, который вовремя не погасил долги по кредитной карте. Прослушивание аудиозаписей телефонных переговоров показало, что сотрудники банка пытались напугать должника уголовным преследованием, если он не вернет долг.

В обоих случаях банк признали виновным по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Совокупный штраф составил 100 тыс. рублей. Банк пытался обжаловать решение, однако апелляционная инстанция не стала менять решение.

Приставы напоминают, что пермяки могут пожаловаться на незаконные действия кредитных или коллекторских организаций в главное управление ФССП России по Пермскому краю.

Журналисты Properm.ru направили запрос в Сбербанк. На момент написания новости ответ не получен.

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