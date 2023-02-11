У березниковца конфисковали автомобиль за пьяную езду

Posted 11 февраля 2023, 08:11
Published 11 февраля 2023, 08:11
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В Березниках 47-летнего мужчину отправили на исправительные работы за преступление по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (пьяное вождение, совершенное лицом, имеющим судимость за преступление в состоянии опьянения). В ноябре 2020 года он уже был осужден за уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем. В декабре прошлого года пьяный злоумышленник сел за руль автомобиля Lada Samara. В районе ул. Мамина-Сибиряка, 42 мужчину остановили сотрудники полиции и отстранили от вождения.
В итоге Березниковский городской суд признал водителя виновным и отправил его на исправительные работы на срок один год с ежемесячным удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Также его лишили водительских прав на срок три года три месяца. Как сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции, у мужчины также конфисковали автомобиль в доход государства.