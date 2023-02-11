У березниковца конфисковали автомобиль за пьяную езду

В итоге Березниковский городской суд признал водителя виновным и отправил его на исправительные работы на срок один год с ежемесячным удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Также его лишили водительских прав на срок три года три месяца. Как сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции, у мужчины также конфисковали автомобиль в доход государства.