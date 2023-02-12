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Posted 12 февраля 2023, 06:09

Published 12 февраля 2023, 06:09

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Администрация Юсьвы заплатит родителям искусанной собаками девочки

Администрация Юсьвы заплатит родителям искусанной собаками девочки

12 февраля 2023, 06:09
Фото: 1MI.
Однажды вечером школьница возвращалась домой с тренировки и на нее напала собака.

Кудымкарский городской суд рассмотрел исковое заявление прокурора к администрации Юсьвинского муниципального округа о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате нападения собаки. Иск был заявлен в интересах 15-летней девочки.

Обращению в суд предшествовало проведение проверки, в ходе которой установлено, что в марте прошлого года, когда школьница возвращалась вечером домой с тренировки. На одной из улиц в поселке Пожва Юсьвинского района к ней подбежала бездомная собака и несколько раз укусила в область голени левой ноги.

От нападения и укуса девочка испытала сильную физическую боль и испуг, плакала. При помощи прохожих, добралась до своего дома, откуда вместе с мамой поехала в Пожвинскую участковую больницу ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» для получения медицинской помощи. Десять дней девочка находилась на больничном, принимала лечение на дому. После произошедшего у ребенка сформировался страх, который при виде собак усиливается, из школы девочка ходит с мамой.

По мнению прокуратуры, нападение собаки стало возможным вследствие ненадлежащего выполнения органами местного управления полномочий по отлову безнадзорных животных. Именно это повлекло за собой причинение подростку нравственных и физических страданий, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с администрации Юсьвинского муниципального округа в пользу несовершеннолетней денежной суммы в счет компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Суд удовлетворил заявленные требования частично, взыскав в пользу девочки компенсацию морального вреда 15 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

#Общество
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