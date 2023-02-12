Администрация Юсьвы заплатит родителям искусанной собаками девочки

Обращению в суд предшествовало проведение проверки, в ходе которой установлено, что в марте прошлого года, когда школьница возвращалась вечером домой с тренировки. На одной из улиц в поселке Пожва Юсьвинского района к ней подбежала бездомная собака и несколько раз укусила в область голени левой ноги.