Администрация Юсьвы заплатит родителям искусанной собаками девочки

Posted 12 февраля 2023, 06:09
Published 12 февраля 2023, 06:09
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Кудымкарский городской суд рассмотрел исковое заявление прокурора к администрации Юсьвинского муниципального округа о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате нападения собаки. Иск был заявлен в интересах 15-летней девочки.
Обращению в суд предшествовало проведение проверки, в ходе которой установлено, что в марте прошлого года, когда школьница возвращалась вечером домой с тренировки. На одной из улиц в поселке Пожва Юсьвинского района к ней подбежала бездомная собака и несколько раз укусила в область голени левой ноги.
От нападения и укуса девочка испытала сильную физическую боль и испуг, плакала. При помощи прохожих, добралась до своего дома, откуда вместе с мамой поехала в Пожвинскую участковую больницу ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» для получения медицинской помощи. Десять дней девочка находилась на больничном, принимала лечение на дому. После произошедшего у ребенка сформировался страх, который при виде собак усиливается, из школы девочка ходит с мамой.
По мнению прокуратуры, нападение собаки стало возможным вследствие ненадлежащего выполнения органами местного управления полномочий по отлову безнадзорных животных. Именно это повлекло за собой причинение подростку нравственных и физических страданий, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с администрации Юсьвинского муниципального округа в пользу несовершеннолетней денежной суммы в счет компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей.
Суд удовлетворил заявленные требования частично, взыскав в пользу девочки компенсацию морального вреда 15 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.