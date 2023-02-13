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Posted 13 февраля 2023, 10:35

Published 13 февраля 2023, 10:35

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Пермская полиция начала проверку после выпадения из окна 10-летнего мальчика

Пермская полиция начала проверку после выпадения из окна 10-летнего мальчика

13 февраля 2023, 10:35
Фото: 1MI.
Происшествие случилось в воскресенье.

В Перми 12 февраля из окна пятиэтажки выпал 10-летний мальчик. Происшествие случилось на Серпуховской, 5. Изначально о происшествии рассказали в социальных сетях в группе «Подслушано Загарье»: «Мальчик лежал внизу, живой. Был закрыт в комнате, так как не знает пока местность, не так давно переехали, мать ненадолго отлучилась. Мальчик захотел погулять, пытался слезть по водосточной трубе», — утверждает один из комментаторов, который якобы госпитализировал ребенка.

В пресс-службе ГУ МВД России по Перми сообщили, что в полицию о выпадении ребенка из окна сообщили 12 февраля, мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже, его госпитализировали, сейчас проводится проверка, пишет Ura.ru.

#Общество
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