Пермская полиция начала проверку после выпадения из окна 10-летнего мальчика

В Перми 12 февраля из окна пятиэтажки выпал 10-летний мальчик. Происшествие случилось на Серпуховской, 5. Изначально о происшествии рассказали в социальных сетях в группе «Подслушано Загарье»: «Мальчик лежал внизу, живой. Был закрыт в комнате, так как не знает пока местность, не так давно переехали, мать ненадолго отлучилась. Мальчик захотел погулять, пытался слезть по водосточной трубе», — утверждает один из комментаторов, который якобы госпитализировал ребенка.