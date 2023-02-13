В Пермском крае на неделе похолодает до -24 градусов

В среду, 15 февраля, местами сохранится небольшой снег, ночью -6…-11°, днем -8…-3°. Во второй половине недели облачности станет меньше, появится солнце, прекратятся осадки, а ветер ослабеет. Температура станет ниже, но из-за ослабления ветра температура будет ощущаться примерно на том же уровне, что и в начале недели.