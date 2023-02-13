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Posted 13 февраля 2023, 04:06

Published 13 февраля 2023, 04:06

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В Пермском крае на неделе похолодает до -24 градусов

В Пермском крае на неделе похолодает до -24 градусов

13 февраля 2023, 04:06
Фото: Properm.ru.
В начале недели ожидается снег и ветер до 10 м/с, но через несколько дней осадки прекратятся, ветер станет слабее, однако температура уменьшится.

В Пермском крае неделя начнется с облачной погоды со снегом и усилением скорости ветра до 10 м/с. 13 февраля днем температура будет на уровне -10…-5°, местами будут снегопады. 14 февраля ожидается небольшой снег, ночью -6…-11°, днем -7…-2, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».

В среду, 15 февраля, местами сохранится небольшой снег, ночью -6…-11°, днем -8…-3°. Во второй половине недели облачности станет меньше, появится солнце, прекратятся осадки, а ветер ослабеет. Температура станет ниже, но из-за ослабления ветра температура будет ощущаться примерно на том же уровне, что и в начале недели.

В четверг ночью -8…-13°, при прояснениях может похолодать до -20°, днем -11…-6°, с этого дня и до конца недели осадков не ожидается. В пятницу ночью станет еще холоднее — -12…-17°, при прояснениях до -24°, днем -12…-7°.

В выходные 18 и 19 февраля ночью температура сохранится на уровне -12…-18°, при прояснениях до -24°, днем -12…-7°.

#Общество
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