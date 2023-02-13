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Posted 13 февраля 2023, 14:42

Published 13 февраля 2023, 14:42

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

За поборы с родителей школьников в Губахе наказали директора

За поборы с родителей школьников в Губахе наказали директора

13 февраля 2023, 14:42
Фото: 1MI.
Родители пожаловались в прокуратуру на то, что их заставляют покупать бумагу для ксерокса.

Родители одной из школ в Губахе обратились в прокуратуру с жалобой о том, что учитель в классе собирала деньги на бумагу для ксерокса. Бумага была нужна для нужд образовательного учреждения. Пресс-служба надзорного ведомства не раскрывает информацию, в какой именно школе были зафиксированы поборы, указывается, что таким образом было нарушено право детей на доступное и бесплатное образование.

Установлено, что педагог школы организовала сбор ксероксной бумаги для школьных нужд c родителей учеников. При этом родители должны были приобрести бумагу за свои деньги. Законным представителям несовершеннолетних не разъяснялось их право участвовать в материально-техническом обеспечении и оснащении образовательного процесса исключительно на добровольной основе.

Также в ходе надзорных мероприятий выяснилось, что несмотря на наличие обслуживающей организации, в ряде случаев дети привлекались к труду, не предусмотренному образовательной программой.

По итогам проверки прокурором директору школы внесено представление, два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

#Общество
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