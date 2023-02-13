За поборы с родителей школьников в Губахе наказали директора

Родители одной из школ в Губахе обратились в прокуратуру с жалобой о том, что учитель в классе собирала деньги на бумагу для ксерокса. Бумага была нужна для нужд образовательного учреждения. Пресс-служба надзорного ведомства не раскрывает информацию, в какой именно школе были зафиксированы поборы, указывается, что таким образом было нарушено право детей на доступное и бесплатное образование.