За поборы с родителей школьников в Губахе наказали директора

Posted 13 февраля 2023, 14:42
Published 13 февраля 2023, 14:42
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Родители одной из школ в Губахе обратились в прокуратуру с жалобой о том, что учитель в классе собирала деньги на бумагу для ксерокса. Бумага была нужна для нужд образовательного учреждения. Пресс-служба надзорного ведомства не раскрывает информацию, в какой именно школе были зафиксированы поборы, указывается, что таким образом было нарушено право детей на доступное и бесплатное образование.
Установлено, что педагог школы организовала сбор ксероксной бумаги для школьных нужд c родителей учеников. При этом родители должны были приобрести бумагу за свои деньги. Законным представителям несовершеннолетних не разъяснялось их право участвовать в материально-техническом обеспечении и оснащении образовательного процесса исключительно на добровольной основе.
Также в ходе надзорных мероприятий выяснилось, что несмотря на наличие обслуживающей организации, в ряде случаев дети привлекались к труду, не предусмотренному образовательной программой.
По итогам проверки прокурором директору школы внесено представление, два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.