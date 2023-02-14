Из Перми в Сочи появятся ежедневные рейсы

Posted 14 февраля 2023, 08:19
Published 14 февраля 2023, 08:19
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
«Аэрофлот» собирается расширить частоту рейсов из Перми в Сочи. Новое расписание начнется действовать с 26 марта. Пермяков будут перевозить на узкофюзеляжных самолетов семейства Airbus A320. До конца мая авиакомпания будет выполнять перелеты три раза в неделю, с июня по сентябрь рейсы станут ежедневными, а с октября будет осуществляться по четыре рейса в неделю.
С марта также станут должны стать доступны прямые рейсы из Перми в Ереван, которые будет выполнять ереванская авиакомпания Shirak Avia.