Из Перми в Сочи появятся ежедневные рейсы

«Аэрофлот» собирается расширить частоту рейсов из Перми в Сочи. Новое расписание начнется действовать с 26 марта. Пермяков будут перевозить на узкофюзеляжных самолетов семейства Airbus A320. До конца мая авиакомпания будет выполнять перелеты три раза в неделю, с июня по сентябрь рейсы станут ежедневными, а с октября будет осуществляться по четыре рейса в неделю.