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Posted 14 февраля 2023, 08:19

Published 14 февраля 2023, 08:19

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Из Перми в Сочи появятся ежедневные рейсы

Из Перми в Сочи появятся ежедневные рейсы

14 февраля 2023, 08:19
Фото: 1MI.
Ежедневные рейсы станут доступны летом.

«Аэрофлот» собирается расширить частоту рейсов из Перми в Сочи. Новое расписание начнется действовать с 26 марта. Пермяков будут перевозить на узкофюзеляжных самолетов семейства Airbus A320. До конца мая авиакомпания будет выполнять перелеты три раза в неделю, с июня по сентябрь рейсы станут ежедневными, а с октября будет осуществляться по четыре рейса в неделю.

С марта также станут должны стать доступны прямые рейсы из Перми в Ереван, которые будет выполнять ереванская авиакомпания Shirak Avia.

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