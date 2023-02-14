Пытался сбежать и напал на полицейского. В Соликамске пьяного водителя отправили в колонию

Posted 14 февраля 2023, 06:36
Published 14 февраля 2023, 06:36
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В Соликамске осудили 30-летнего водителя за пьяное вождение и нападение на представителя власти. В июне 2022 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21150. Во время разговора выяснилось, что у водителя нет прав, кроме того, были признаки опьянения.
Водителя пригласили в служебный автомобиль. Процедура освидетельствования показала, что водитель пьян. Во время оформления документов о нарушении мужчины выскочил из автомобиля и побежал в сторону своей машины. Полицейские задержали злоумышленника, но он стал ругаться, размахивать руками, а затем ударил одного из госавтоинспекторов кулаком по лицу. В итоге к нарушителю привлекли физическую силу и заковали в наручники, За нападение на сотрудников было возбуждено уголовное дело.
Суд приговорил мужчины к 5 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.