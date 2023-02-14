Пытался сбежать и напал на полицейского. В Соликамске пьяного водителя отправили в колонию

Водителя пригласили в служебный автомобиль. Процедура освидетельствования показала, что водитель пьян. Во время оформления документов о нарушении мужчины выскочил из автомобиля и побежал в сторону своей машины. Полицейские задержали злоумышленника, но он стал ругаться, размахивать руками, а затем ударил одного из госавтоинспекторов кулаком по лицу. В итоге к нарушителю привлекли физическую силу и заковали в наручники, За нападение на сотрудников было возбуждено уголовное дело.