properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля 2023, 06:36

Published 14 февраля 2023, 06:36

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Пытался сбежать и напал на полицейского. В Соликамске пьяного водителя отправили в колонию

Пытался сбежать и напал на полицейского. В Соликамске пьяного водителя отправили в колонию

14 февраля 2023, 06:36
Фото: 1MI.
Мужчина сел пьяным за руль и пытался скрыться с места преступления.

В Соликамске осудили 30-летнего водителя за пьяное вождение и нападение на представителя власти. В июне 2022 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21150. Во время разговора выяснилось, что у водителя нет прав, кроме того, были признаки опьянения.

Водителя пригласили в служебный автомобиль. Процедура освидетельствования показала, что водитель пьян. Во время оформления документов о нарушении мужчины выскочил из автомобиля и побежал в сторону своей машины. Полицейские задержали злоумышленника, но он стал ругаться, размахивать руками, а затем ударил одного из госавтоинспекторов кулаком по лицу. В итоге к нарушителю привлекли физическую силу и заковали в наручники, За нападение на сотрудников было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил мужчины к 5 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика