Власти Пермского края ждут рост числа беженцев из Херсонской области

Posted 14 февраля 2023, 10:30
Published 14 февраля 2023, 10:30
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Власти Пермского края говорят о возможном увеличении числа беженцев из Херсонской области. Замминистра строительства Прикамья Фаина Минх отметила, что из Херсона и области уехали 115 тыс. человек. Из-за этого власти региона ждут увеличения числа прибывающих в регион переселенцев, сообщает телеграм-канал краевого ЗС.
Приехавшим из Херсона и области положена единовременная выплата в 100 тыс. рублей. Также они могут претендовать на получение жилищного сертификата. Деньги выделяются из федерального бюджета.
Беженцы начали приезжать в РФ на фоне СВО. Ранее в Прикамье они приезжали сами, первая организованная группа из 44 человек прибыла в краевую столицу в конце января этого года.