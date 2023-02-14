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Posted 14 февраля 2023, 10:30

Published 14 февраля 2023, 10:30

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Власти Пермского края ждут рост числа беженцев из Херсонской области

Власти Пермского края ждут рост числа беженцев из Херсонской области

14 февраля 2023, 10:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Военная операция на Украине
В регион пока прибыла только одна организованная группа беженцев из Херсонской области.

Власти Пермского края говорят о возможном увеличении числа беженцев из Херсонской области. Замминистра строительства Прикамья Фаина Минх отметила, что из Херсона и области уехали 115 тыс. человек. Из-за этого власти региона ждут увеличения числа прибывающих в регион переселенцев, сообщает телеграм-канал краевого ЗС.

Приехавшим из Херсона и области положена единовременная выплата в 100 тыс. рублей. Также они могут претендовать на получение жилищного сертификата. Деньги выделяются из федерального бюджета.

Беженцы начали приезжать в РФ на фоне СВО. Ранее в Прикамье они приезжали сами, первая организованная группа из 44 человек прибыла в краевую столицу в конце января этого года.

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#Общество#Военная операция на Украине
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