Обманутая пермячка отсудила 154 тысячи рублей за юридические услуги

Юристы изучили документы и предложили составить договор, а через месяц — еще один. Пермячка заплатила 53 тыс. рублей за это. Позже предприниматель составил проекты документов, которые не были основаны на фактических обстоятельствах дела. Например, был составлен иск о нарушении прав потребителя, однако сам факт нарушения прав потребителя установлен не был, подтверждения этого не было ни у клиента, ну и юристов. При этом требование о расторжении договора на этот момент не было организацией.