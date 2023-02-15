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Posted 15 февраля 2023, 07:29

Published 15 февраля 2023, 07:29

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Обманутая пермячка отсудила 154 тысячи рублей за юридические услуги

Обманутая пермячка отсудила 154 тысячи рублей за юридические услуги

15 февраля 2023, 07:29
Фото: 1MI.
В Роспотребнадзоре посчитали, что некоторые действия юриста были лишними — проблемы можно было решить без них.

Роспотребнадзор защитил права обманутой пермячки, которая обратилась за юридическими услугами к ИП Курицын Д.Ю. Женщина обратилась к юристам за консультацией, она хотела расторгнуть договор платных медицинских услуг с ООО, заключенный с использованием кредита.

Юристы изучили документы и предложили составить договор, а через месяц — еще один. Пермячка заплатила 53 тыс. рублей за это. Позже предприниматель составил проекты документов, которые не были основаны на фактических обстоятельствах дела. Например, был составлен иск о нарушении прав потребителя, однако сам факт нарушения прав потребителя установлен не был, подтверждения этого не было ни у клиента, ну и юристов. При этом требование о расторжении договора на этот момент не было организацией.

Позже, когда организация все-таки получила требование, договор был расторгнуть, пермячка получила деньги обратно за медицинские услуги. Необходимости в подачи иска в суд не было.

Кроме того, юрист помог получить справку об отсутствии задолженности и прекращении действий кредитного договора. За это он взял 12 тыс. рублей. При этом такая услуга предоставляется банком бесплатно один раз в месяц, о чем юрист не сообщил пермячке.

В Роспотребнадзоре отметили, что не все документы, подготовленные юристом, были направлены на эффективное решение проблемы. В связи с этим Роспотребнадзор обратился в суд. Свердловский районный суд удовлетворил требования частично, в пользу пермячки было взыскано 154,5 тыс. рублей. Предприниматель пытался обжаловать решение в краевом суде, но решение районного суда оставили без изменения.

#Общество
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