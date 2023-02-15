Пермяк избил собутыльника, перетащил его тело в соседнюю комнату, а сам продолжил пить

В Перми будут судить 30-летнего мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. По данным следователей, в ночь на 5 июня 2022 года обвиняемый выпивал в компании знакомых в квартире одного из них. Между ним и 50-летним мужчиной возник конфликт, во время которого обвиняемый 23 раза руками и ногами ударил оппонента.