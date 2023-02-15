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Posted 15 февраля 2023, 13:20

Published 15 февраля 2023, 13:20

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Пермяк избил собутыльника, перетащил его тело в соседнюю комнату, а сам продолжил пить

Пермяк избил собутыльника, перетащил его тело в соседнюю комнату, а сам продолжил пить

15 февраля 2023, 13:20
Фото: 1MI.
Расследование уголовного дела уже завершено.

В Перми будут судить 30-летнего мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. По данным следователей, в ночь на 5 июня 2022 года обвиняемый выпивал в компании знакомых в квартире одного из них. Между ним и 50-летним мужчиной возник конфликт, во время которого обвиняемый 23 раза руками и ногами ударил оппонента.

После этого злоумышленник перенес избитого мужчину в другую комнату, а сам продолжил пить вместе со знакомыми. Утром хозяин квартиры понял, что мужчина мертв и вызвал экстренные службы. Во время расследования дела обвиняемый находился под стражей, в ближайшее время должен состояться суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

#Происшествия
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