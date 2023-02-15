Пермяк подал заявление в полицию о грабеже, чтобы не портить отношения с сестрой

Проверка показала, что нападения на мужчину не было. Полицейские выяснили, что мужчины сдал телефон с ломбард, а в полицию решил обратиться из-за того, что гаджет принадлежал сестре, с которой он не хотел портить отношения. Для правдоподобности он вместе с сестрой отправился в отдел полиции, где заявил о хищении имущества. В ближайшее время мужчину будут судить, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.