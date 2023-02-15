Пермяк подал заявление в полицию о грабеже, чтобы не портить отношения с сестрой

Posted 15 февраля 2023, 13:06
Published 15 февраля 2023, 13:06
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В Перми будут судить 43-летнего мужчину за заведомо ложный донос. Мужчина обратился в полицию в октябре 2022 года с заявлением о грабеже. По его словам, неизвестный ударил его два раза на остановке в селе Фролы, а после этого забрал сумку с наличными в 5 тыс. рублей, документами и смартфоном, стоимостью 7,5 тыс. рублей.
Проверка показала, что нападения на мужчину не было. Полицейские выяснили, что мужчины сдал телефон с ломбард, а в полицию решил обратиться из-за того, что гаджет принадлежал сестре, с которой он не хотел портить отношения. Для правдоподобности он вместе с сестрой отправился в отдел полиции, где заявил о хищении имущества. В ближайшее время мужчину будут судить, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.