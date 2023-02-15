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Posted 15 февраля 2023, 13:06

Published 15 февраля 2023, 13:06

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Пермяк подал заявление в полицию о грабеже, чтобы не портить отношения с сестрой

Пермяк подал заявление в полицию о грабеже, чтобы не портить отношения с сестрой

15 февраля 2023, 13:06
Фото: 1MI.
Мужчина сдал телефон родственницы в ломбард, а в полицию и ей заявил, что его ограбили.

В Перми будут судить 43-летнего мужчину за заведомо ложный донос. Мужчина обратился в полицию в октябре 2022 года с заявлением о грабеже. По его словам, неизвестный ударил его два раза на остановке в селе Фролы, а после этого забрал сумку с наличными в 5 тыс. рублей, документами и смартфоном, стоимостью 7,5 тыс. рублей.

Проверка показала, что нападения на мужчину не было. Полицейские выяснили, что мужчины сдал телефон с ломбард, а в полицию решил обратиться из-за того, что гаджет принадлежал сестре, с которой он не хотел портить отношения. Для правдоподобности он вместе с сестрой отправился в отдел полиции, где заявил о хищении имущества. В ближайшее время мужчину будут судить, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

#Происшествия
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