В Прикамье за год выявили 23 «черных кредитора»

Информация о нелегальных компаниях вносится в предупредительный список Банка России, который постоянно обновляется. В Банке России отмечают, что проверить законность деятельности финансовой компании, с которой вы собираетесь заключить договор, можно на сайте банка в разделе «Проверить финансовую организацию».