В Прикамье за год выявили 23 «черных кредитора»

Posted 15 февраля 2023, 06:36
Published 15 февраля 2023, 06:36
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В Пермском крае в 2022 году выявлено 23 нелегальных участников финансового рынка. Эти компании, не состоящие в реестрах легальных участников финансового рынка, незаконно выдавали займы пермякам.
Управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков отмечает, что «черные кредиторы» чаще всего работают под вывесками ломбардов и комиссионных магазинов без специального разрешения: «Занимая деньги у нелегалов, граждане рискуют потерять залоговое имущество и столкнуться с противоправными методами взыскания долга», — добавил Моночков.
Информация о нелегальных компаниях вносится в предупредительный список Банка России, который постоянно обновляется. В Банке России отмечают, что проверить законность деятельности финансовой компании, с которой вы собираетесь заключить договор, можно на сайте банка в разделе «Проверить финансовую организацию».
В прошлом году по России выявлено 5 тыс. нелегальных компаний — это на 8% больше, чем год назад.