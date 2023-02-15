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Posted 15 февраля 2023, 06:36

Published 15 февраля 2023, 06:36

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Прикамье за год выявили 23 «черных кредитора»

В Прикамье за год выявили 23 «черных кредитора»

15 февраля 2023, 06:36
Фото: 1MI.
ЦБ вносит организации в специальный реестр.

В Пермском крае в 2022 году выявлено 23 нелегальных участников финансового рынка. Эти компании, не состоящие в реестрах легальных участников финансового рынка, незаконно выдавали займы пермякам.

Управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков отмечает, что «черные кредиторы» чаще всего работают под вывесками ломбардов и комиссионных магазинов без специального разрешения: «Занимая деньги у нелегалов, граждане рискуют потерять залоговое имущество и столкнуться с противоправными методами взыскания долга», — добавил Моночков.

Информация о нелегальных компаниях вносится в предупредительный список Банка России, который постоянно обновляется. В Банке России отмечают, что проверить законность деятельности финансовой компании, с которой вы собираетесь заключить договор, можно на сайте банка в разделе «Проверить финансовую организацию».

В прошлом году по России выявлено 5 тыс. нелегальных компаний — это на 8% больше, чем год назад.

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