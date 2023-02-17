В украинском плену находится четыре пермяка

Posted 17 февраля 2023, 11:24
Published 17 февраля 2023, 11:24
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Одиннадцать военнослужащих из Пермского края значатся пропавшими без вести, еще четверо находятся в плену. Такие данные со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Прикамье Игоря Сапко сообщает 59.ru.
Данная численность известна благодаря заявлениям родственников, находящимся в аппарате уполномоченного.
Пермский омбудсмен отметил, что среди 101 освобожденного из украинского плена 16 февраля военнослужащих пермяки отсутствуют.