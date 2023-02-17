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Posted 17 февраля 2023, 11:24

Published 17 февраля 2023, 11:24

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В украинском плену находится четыре пермяка

В украинском плену находится четыре пермяка

17 февраля 2023, 11:24
Фото: 1MI.
Сюжет
Военная операция на Украине
Ещё одиннадцать военнослужащих из Прикамья значатся пропавшими без вести.

Одиннадцать военнослужащих из Пермского края значатся пропавшими без вести, еще четверо находятся в плену. Такие данные со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Прикамье Игоря Сапко сообщает 59.ru.

Данная численность известна благодаря заявлениям родственников, находящимся в аппарате уполномоченного.

Пермский омбудсмен отметил, что среди 101 освобожденного из украинского плена 16 февраля военнослужащих пермяки отсутствуют.

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#Общество#Военная операция на Украине
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