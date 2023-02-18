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Posted 18 февраля 2023, 10:55

Published 18 февраля 2023, 10:55

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Реальные расходы на науку в России в 2023 году сократились почти на треть

Реальные расходы на науку в России в 2023 году сократились почти на треть

18 февраля 2023, 10:55
Фото: 1MI.
Реальные расходы на науку и исследования в 2023 году в России сократятся почти на треть. Рассказываем, кто в этом виноват и к чему это может привести.

В середине февраля вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Софведа рассказал, что расходы по программе «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» составят 1,2 трлн рублей. 559 млрд рублей направят на научные исследования и разработки. Примечательно, что в 2020 году также было выделено 1,2 трлн рублей. Однако важно, что сейчас это другие деньги, так как с января 2022 года по февраль 2022 года инфляция составила 27,8%.

Науки в РФ получит менее 1% ВВП в 2023 году. Если сравнивать с другими странами, то Израиль, по оценке ООН, потратит на исследования 5,1%ВВП, Швеция, Бельгия и США — по 3,5%. Если говорить об абсолютных значениях, то США потратили на эти цели 657 млрд долларов — почти 49 трлн рублей, уточняет издание newizv.ru.

Недавно министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно лучше контролировать расходование бюджета, чтобы были результаты, а не отчеты в публикациях. Заведующая лабораторией высшей нервной деятельности человека Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Ольга Мартынова считает , что ученым нужна свобода творчества, чтобы добиться успеха.

«Смысл научной работы — это поиск, это поисковые исследования, что-то можно запланировать точно, а что-то в принципе нельзя даже прогнозировать. Поэтому планировать научные исследования, а особенно их контролировать — очень тяжело. Конечно, власти пытаются контролировать бюджеты и расходы по научным проектам. Это ограничивает работу, потому что, например, вы хотите проверить какие-то три вида антибиотиков, и вы понимаете, что третий вид совершенно не действует. Однако чиновник требует все равно его проверить — заменить его нельзя, потому что вы его уже написали в своих планах. Это неправильно, свобода редактирования своего плана должна быть всегда», — пояснила Мартынова.

По мнению члена-корреспондента РАН, директора Института космических исследований РАН Анатоля Петруковича, попытки чиновников вмешиваться в работу ученых могут серьезно помешать науке: «Знать точно, что именно сработает, конечно, невозможно и административные методы здесь неприменимы», — добавил Петрукович.

Важно помнить, что для открытий нужны свежие и талантливые мозги, сейчас же образ ученого в РФ — это образ умного, но пожилого человека. О том, кто остался в науке, а кто покидает эту сферу, журналисты newizv.ru обещают рассказать в следующем материале.

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