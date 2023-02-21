«Урок на улице или в телефонах»: школьный учитель о современных подходах к уроку

Posted 21 февраля 2023, 08:56
Published 21 февраля 2023, 08:56
Modified 3 марта 2023, 07:09
Updated 3 марта 2023, 07:09
Медиамир стал частью нашей современной жизни: мы ежедневно погружаемся в него для поиска необходимой информации, саморазвития и отдыха. И как же важно в виртуальном мире оставаться таким же грамотным и компетентным человеком, как и в реальном.
Медиакультуру своим ученикам старается привить молодая учительница пермской школы №3 Юлия Николаевна Пыстогова. В своих уроках по русскому языку и литературе она обучает школьников основам медиажанров, активно применяя различные медиатехники: лонгриды, инфографики и предметные квесты.
Инициативный и творческий педагог — победитель городской игры «Амбициозен» — делится своими образовательными методиками с коллегами на городских и краевых площадках. О современном образовании и его плюсах она рассказала в нашем проекте «КЛАССрук».
— Все, что связано с детьми, — уроки, дисциплина, налаживание отношений — даже если в этом во всем есть трудности, их интересно и легко преодолевать.
Серьезные сложности только с загруженностью: не всегда находится время для того, чтобы кропотливо подготовиться к занятиям или каким-то мероприятиям.
Возможно, еще есть трудность во взаимодействии с родителями, хотя она также преодолеваемая.
— Нравится, конечно, что можно общаться с детьми как на уроках, так и во время внеучебной деятельности. Интересно узнавать, какие они люди. Чем больше общаешься с ними на переменах, тем больше ты понимаешь, кто на что способен на уроках. Поэтому всегда сначала я стараюсь выстраивать доверительные отношения с детьми, чтобы больше узнать их как людей и личностей, чтобы потом это брать за основу при подготовке к уроку.
— В современном образовании мне нравится то, что нет никаких рамок — от традиционного урока мы уже давно отошли. Урок на улице или в телефонах — его можно создать из абсолютно всего, что приходит в голову.
— Если считать обычными уроками доску, учебник и тетрадь, то, помимо этого, конечно, мы работаем, например, в социальных сетях — там мы заполняем страницы по определенным темам. Мы создаем сайты, лонгриды, инфографики.
Также из необычного — осенью и весной урок литературы проводится на свежем воздухе. Если в нашем городе есть памятник поэту, которого мы изучаем или которому исполняется круглая дата, мы готовим с детьми выразительное чтение стихов и едем к этому памятнику.
Выстраиваем различные литературные маршруты по городу, организовываем утренники.
— Нетрадиционные методы обучения, про которые я рассказала, конечно, используются непостоянно. Если мы проходим очень серьезные темы, то урок я разбавляю интересными фишками, но они все равно остаются более классическими.
Да, бывает такое, что некоторые дети, особенно это в 5 классе, когда они приходят с начальной школы, начинают капризничать: «Игра? А как же упражнение? А зачем я книгу приносил? «. Но я сейчас смотрю на шестой класс, которые пришли ко мне в прошлом году, и для них чем замысловатее, тем ярче говорят глазки — уже привыкшие.
Бывало, когда дети, капризничая, не хотели ничего делать, но это единоразовые случаи. Ведь даже на таких занятиях надо что-то делать, придумывать и подходить к заданию творчески, но, действительно, проще отсидеться на уроке.
Сейчас я вспоминаю: чем старше, тем привычнее — они даже сами придумывают разные форматы.
— Конечно, необычные форматы обучения, в первую очередь, развивают творческое мышление, причинно-следственные отношения, что важно на каждом уроке.
Самое главное, чему я должна на своих занятиях литературы больше уделять внимания, так это смысловому чтению. Читая задание, дети не понимают, что от них требуется, поэтому навык смыслового чтения очень важен.
— Конечно, я никому не даю отсиживаться на своих уроках. Если хотя бы один человек не работает, у меня у самой чувство удовлетворенности от урока и от того, что я придумала, нет.
Когда ребята работают в парах или группах, и я знаю, что есть очень пассивный ученик, который не хочет ничего делать, то сама предлагаю ему роли, под которые он может подстроиться. Даже если это совсем маленькая роль, но он справился и его похвалили, он, конечно, понимает, что был здесь полезен.
— Я считаю, что в каждом ученике можно выделить не талант, это громко сказано, а какую-то свою изюминку. Например, это красивый почерк — он учится плохо, но у него красивый почерк. Или, например, ребенок все время опаздывает — это тоже по ситуации как-то можно использовать: пошутить, посмеяться, дать сочинение на эту тему.
Если эти фишки и изюминки в каждом ребенке рассмотреть, то он станет роднее и начнет доверять тебе. На доверии и строится хорошее отношения учителя и школьника. И вот тогда точно можно вырастить хорошего, достойного ученика.
На первом месте для меня не высокие результаты ОГЭ или ЕГЭ, а чтобы ученик понимал разницу между добром и злом, что такое нравственность и сам бы пропагандировал эти ценности. Пусть он даже учится средне, но когда он выносит эти ценности с уроков — это намного важнее.
— В этом году у меня выпускается 11 класс — мои первые дети. И они уже говорят, что я для них была не просто учителем и классным руководителем, а я была для них другом (плачет).