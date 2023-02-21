«Урок на улице или в телефонах»: школьный учитель о современных подходах к уроку

— Нравится, конечно, что можно общаться с детьми как на уроках, так и во время внеучебной деятельности. Интересно узнавать, какие они люди. Чем больше общаешься с ними на переменах, тем больше ты понимаешь, кто на что способен на уроках. Поэтому всегда сначала я стараюсь выстраивать доверительные отношения с детьми, чтобы больше узнать их как людей и личностей, чтобы потом это брать за основу при подготовке к уроку.