Жители Пермского края услышат сирены днем 1 марта

В Пермском крае в следующую среду, 1 марта, пройдет проверка готовности систем оповещения. Жители региона услышат звук сирен, предупреждают в Единой дежурно-диспетчерской службе Александровского округа. После включения сирен с 10:43 до 10:44 будет транслироваться заставка о проведении комплексной проверки региональной системы оповещения.