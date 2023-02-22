Жители Пермского края услышат сирены днем 1 марта

Posted 22 февраля 2023, 06:25
Published 22 февраля 2023, 06:25
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Пермском крае в следующую среду, 1 марта, пройдет проверка готовности систем оповещения. Жители региона услышат звук сирен, предупреждают в Единой дежурно-диспетчерской службе Александровского округа. После включения сирен с 10:43 до 10:44 будет транслироваться заставка о проведении комплексной проверки региональной системы оповещения.
Услышав сигнал «Внимание всем», пермякам нужно включить радио или телевизоры для прослушивания экстренного оповещения. Проверка систем реагирования проводится ежегодно.