Похитителей теплиц из Перми оставили на свободе

Posted 23 февраля 2023, 04:33
Published 23 февраля 2023, 04:33
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Дзержинский районный судом признал двух пермяков виновными в нескольких эпизодов хищения чужого имущества по предварительному сговору. С учетом содеянного им назначены исправительные работы с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Одному из похитителей нужно будет работать на пользу государства 1 год 3 месяца, второму - год. Приговор в законную силу не вступил.
Судом установлено, что в июле 2022 года подсудимые решили воровать металлические конструкции, чтобы сдавать их в металлолом. Они пришли на не огражденную территорию одного из пермских предприятий, откуда похитили разное имущество, в том числе части металлических конструкций промышленных теплиц. После чего соучастники с похищенным имуществом с места преступления скрылись.
Также в июле 2022 года подсудимые, находясь в состоянии опьянения пошли забирать в том же месте оставшиеся металлоконструкции. В этот раз они взяли с собой тележку, чтобы увзти больше будущего металлолома. Они снова забрали детали металлических теплиц и сдали в металлолом.
Подсудимые в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признали полностью, в содеянном раскаялись, добровольно возместили имущественный ущерб, заявили ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Действия подсудимых суд квалифицировал по каждому из преступлений по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору.