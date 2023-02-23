Похитителей теплиц из Перми оставили на свободе

Также в июле 2022 года подсудимые, находясь в состоянии опьянения пошли забирать в том же месте оставшиеся металлоконструкции. В этот раз они взяли с собой тележку, чтобы увзти больше будущего металлолома. Они снова забрали детали металлических теплиц и сдали в металлолом.