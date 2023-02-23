В Кудымкарском доме престарелых отсутствовали необходимые медикаменты

Posted 23 февраля 2023, 11:37
Published 23 февраля 2023, 11:37
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Городская прокуратура проверила, как соблюдаются права граждан, проживающих в ГБУ Пермского края «Кудымкарский дом-интернат для престарелых и инвалидов» при оказании социальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Установлено, что администрацией интерната при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи допускались нарушения. В частности, ряд медкабинетов оснащены не в полном объеме, отсутствовало необходимое медицинское оборудование и лекарственные препараты.
По итогам проверки прокурором директору учреждения Ларисе Уваровой внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, прокуратура взяла на контроль фактическое устранение нарушений.