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Posted 23 февраля 2023, 11:37

Published 23 февраля 2023, 11:37

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Кудымкарском доме престарелых отсутствовали необходимые медикаменты

В Кудымкарском доме престарелых отсутствовали необходимые медикаменты

23 февраля 2023, 11:37
Фото: 1MI.
Прокуратура внесла представление директору дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Городская прокуратура проверила, как соблюдаются права граждан, проживающих в ГБУ Пермского края «Кудымкарский дом-интернат для престарелых и инвалидов» при оказании социальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что администрацией интерната при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи допускались нарушения. В частности, ряд медкабинетов оснащены не в полном объеме, отсутствовало необходимое медицинское оборудование и лекарственные препараты.

По итогам проверки прокурором директору учреждения Ларисе Уваровой внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, прокуратура взяла на контроль фактическое устранение нарушений.

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