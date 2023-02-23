В Кудымкарском доме престарелых отсутствовали необходимые медикаменты

Городская прокуратура проверила, как соблюдаются права граждан, проживающих в ГБУ Пермского края «Кудымкарский дом-интернат для престарелых и инвалидов» при оказании социальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.