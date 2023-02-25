Жительница Краснокамска осуждена за пьяное вождение

В Краснокамске суд признал местную жительницу виновной в пьяном вождении, совершенном лицом, ранее уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Июльским днем прошлого года она села за руль и позже была задержана сотрудниками территориального отдела ДПС ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, освидетельствование показало наличие алкоголя в крови. При этом женщина ранее уже была привлечена к ответственности за подобное нарушение.