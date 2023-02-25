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Posted 25 февраля 2023, 05:00

Published 25 февраля 2023, 05:00

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Жительница Краснокамска осуждена за пьяное вождение

Жительница Краснокамска осуждена за пьяное вождение

25 февраля 2023, 05:00
Фото: 1MI.
Женщина уже привлекалась к ответственности за подобное нарушение.

В Краснокамске суд признал местную жительницу виновной в пьяном вождении, совершенном лицом, ранее уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Июльским днем прошлого года она села за руль и позже была задержана сотрудниками территориального отдела ДПС ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, освидетельствование показало наличие алкоголя в крови. При этом женщина ранее уже была привлечена к ответственности за подобное нарушение.

Городской суд с учетом позиции гособвинения и наличия смягчающих обстоятельств решил назначить виновной штраф в размере 30 тыс. рублей. Также женщина лишена водительских прав на 2,5 года.

#Происшествия
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