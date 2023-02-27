Молодой педагог о том, как сериалы и игры помогают выучить физику

Posted 27 февраля 2023, 08:56
Published 27 февраля 2023, 08:56
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Фундаментальные знания об окружающем нас мире, его процессах и явлениях мы получаем на уроках физики. Однако не всегда такой важный предмет может заинтересовать молодые умы: постоянная зубрежка определений, формул и бесконечные расчеты зачастую отбивают желание учиться.
Молодая учительница физики пермской школы №2 Дарья Андреевна Рева нашла особый подход к школьникам, внедрив в свои занятия привычные и такие любимые для подростков вещи — игры и сериалы.
И пока консерваторы ставят под сомнение применяемые на уроках информационные технологии, Дарья Андреевна занимает призовые места на профессиональных конкурсах — среди них «Учитель года», — доказывая эффективность своих методов.
— На самом деле, я изначально училась не на учителя физики, а на физика-экспериментатора. Мне отчасти хотелось уйти от семейных обычаев, поскольку семья у меня учительская: у меня мама и сестра — учительницы.
Однако, в конце концов, все, скажем так, повернулось иначе. Оканчивая магистратуру, я поняла, что можно все-таки попробовать себя не в науке, а например, учительницей.
Моя одноклассница пригласила меня на собеседование с директором школы, им тогда нужен был физик. Так я и стала учителем. Причем хочу сказать, что я вовсе не жалею — профессия эта мне очень нравится.
Помимо традиционных методов, я стараюсь использовать те приемы, которые иногда предлагают сами дети. Чаще всего это вообще какой-то не образовательный контент, и прежде чем я использую это на уроке, я с ним знакомлюсь.
Из последнего необычного: мы играли gartic phone — это платформа, где нужно рисовать и угадывать рисунки. Мы попробовали это добавить в предметную область с точки зрения физики.
Это программа накладывается очень интересно, но сложно, потому что визуализировать физические процессы детям достаточно тяжело. Но при этом они проживают это все, и материал усваивается лучше.
В старших классах мы смотрим научно-популярных блогеров Дмитрия Побединского или Яна Топлеса, осуждаем те процессы, которые были затронуты в видео и рассматриваем их более глубоко, потому что материалы несколько поверхностны.
Второй год подряд я нахожу в фильмах и сериалах некоторые физические процессы, которые там в явном виде представлены. На уроке по конкретной теме я показываю отрывки для того, чтобы мы с ребятами их обсуждали и объясняли с точки зрения физики: правильно ли какое-то явление было изображено или неправильно, формируя некоторые навыки критического мышления.
— Отличительная черта моего предмета в том, что мы видим физику не только в кабинете, но и в реальной жизни. К вопросу о том, зачем изучать физику — как минимум для того, чтобы тебя не обманули, показав тебе невероятный спецэффект.
На занятиях развивается критическое мышление: детям важно понять, что относится к информации, которую представляет мир, нужно не на чистую монету, а через призму знаний о физике.
— Очевидно, что такие способы и приемы нельзя использовать на каждом уроке. Иногда это совершенно в худшую сторону сказывается на восприятии темы. Мы должны понимать, что урок должен оставаться уроком, а игры только в некотором смысле могут разгрузить нашу обстановку.
Если говорить про викторины на время, то есть ребята, которые не принимают их: им нужно больше времени, им нужно посидеть, подумать. В этом плане встречались такие ситуации, что те же самые отличники справлялись с заданиями не так, как они хотели.
Если говорить про фильмы или сериалы, то есть дети, которым они не нравятся: они не проявляют какого-то интереса, следовательно их вовлеченность на уроке ниже, чем при классическом обсуждении.
— На самом деле, у меня сейчас небольшая нагрузка, поэтому у меня есть возможность этим заниматься. Если говорить про коллег, то они о применяемых мною методах либо не знают, либо у них не хватает времени на это.
— Я бы не сказала, что родители негативно к этому относятся — они не видят в этом ничего вредного.
— Я думаю, сейчас больше всего нужно внедрять предметные знания. Мы учим работать с информацией, анализировать текст, развивать критическое мышление. При этом не развиваются предметные навыки, те же самые умения проводить расчеты, составлять задачи. Иногда бывает, что доносишь информацию, а предмет сам по себе может немного страдать.
Поэтому перед собой я сейчас вижу задачу — больше уделять времени классическому обучению. При этом, чтобы интерес держался, разбавлять занятия развлекательным контентом. Но и перенасыщать детей нельзя, иначе процесс обучения превратится в неконтролируемый процесс: дети будут ожидать то же самое на других предметах.
— Выпускники у меня уже есть — я выпустила два 11 класса, и примерную картину того, как они меня видят, я представляю. Характеризуют они меня как молодого учителя, полного желаний что-то придумать, сделать так, чтобы им было интересно.
В наших взаимоотношениях закладывается желание понять и услышать, но при этом я не даю им забывать, что есть субординация. И, безусловно, если им требуется какая-то помощь с точки зрения физики уже после выпуска, они обращаются и мы друг с другом поддерживаем таким образом контакт.