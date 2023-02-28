Аукционы по продаже и аренде земли в Перми с апреля будут проводить на электронной площадке

Posted 28 февраля 2023, 07:31
Published 28 февраля 2023, 07:31
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Все аукционы по продаже и аренде муниципальной земли в Перми в апреле будут проходить в электронной форме. Таковы требования федерального законодательства, сообщает пресс-служба администрации Перми.
Мэрией выбрана электронная площадка АО «Сбербанк-АСТ», торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав». Заявки на участие в аукционе необходимо будет направлять оператору площадки в электронной форме с приложением необходимых документов. По результатам проведения торгов договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в электронной форме и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью с обеих сторон.
Закон требует проводить все аукционы в электронном виде уже с 1 марта, однако, мартовские аукционы и часть апрельских пройдут очно, так как были до дня вступления в силу нового закона.