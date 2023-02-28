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Posted 28 февраля 2023, 07:31

Published 28 февраля 2023, 07:31

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Аукционы по продаже и аренде земли в Перми с апреля будут проводить на электронной площадке

Аукционы по продаже и аренде земли в Перми с апреля будут проводить на электронной площадке

28 февраля 2023, 07:31
Фото: 1MI.
Мартовские аукционы и часть апрельских пройдут ещё в очной форме.

Все аукционы по продаже и аренде муниципальной земли в Перми в апреле будут проходить в электронной форме. Таковы требования федерального законодательства, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Мэрией выбрана электронная площадка АО «Сбербанк-АСТ», торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав». Заявки на участие в аукционе необходимо будет направлять оператору площадки в электронной форме с приложением необходимых документов. По результатам проведения торгов договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в электронной форме и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью с обеих сторон.

Закон требует проводить все аукционы в электронном виде уже с 1 марта, однако, мартовские аукционы и часть апрельских пройдут очно, так как были до дня вступления в силу нового закона.

#Общество#Земельные участки
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