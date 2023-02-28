Аукционы по продаже и аренде земли в Перми с апреля будут проводить на электронной площадке

Мэрией выбрана электронная площадка АО «Сбербанк-АСТ», торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав». Заявки на участие в аукционе необходимо будет направлять оператору площадки в электронной форме с приложением необходимых документов. По результатам проведения торгов договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в электронной форме и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью с обеих сторон.