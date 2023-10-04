ВсеПроСпорт обновит рейтинг букмекеров

Posted 4 октября 2023, 15:02
Published 4 октября 2023, 15:02
Modified 4 октября 2023, 15:12
Updated 4 октября 2023, 15:12
После нововведений существующий рейтинг букмекеров будет обновлен и в нем появятся критерии о социальной ответственности и поддержки российского спорта.
Сейчас букмекеры одно из важнейших звеньев в индустрии игорного бизнеса. Очень важно, чтобы букмекерские компании не только зарабатывали деньги, но и работали на благо своих клиентов и общества в целом. Поэтому важна социальная ответственность — это четкое понимание роли букмекера в сфере беттинга и принятие им определенных мер для защиты клиентов и общества. Необходимо понимать, что здесь важно не только соблюдение правил и законов, но и моральных принципов и этических норм. Букмекеры должны защищать игроков от рисков игры на деньги. БК необходимо предоставлять клиентам информацию, которая позволит научится контролировать расходы на ставки. Каждый букмекер должен предоставлять возможность самоисключения, если возникнут проблемы с лудоманией.
Легальные букмекеры в РФ уже сейчас сотрудничают с правительственными органами с целью пресечения отмывания денег или любых других преступных деяний.
Самые распространенные нарушения социальной ответственности:
Самые распространенные способы защиты клиентов от игры на деньги:
Для получения лицензии букмекерские компании получали одно из условий это финансирование профессионального и любительского спорта. Это и есть проявление поддержки российского спорта. До 1 октября 2021 года БК сами работали над договоренностями с любительскими и профессиональными клубами и федерациями. Они могли сами варьировать процент отчислений. С 1 октября 2021 года ситуация полностью изменилась. Сейчас этим вопросом занимается ЕРАИ.
Именно Единый регулятор азартных игр отвечает за целевые перечисления денежных средств в поддержку спорта. Сейчас легальные букмекеры должны отправлять не менее пяти процентов от своего дохода каждый квартал федерациям различных видов спорта.
Все это должно отразится в рейтинге букмекеров на VseProSport.ru
Рекламодатель Чамовских И.С.
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