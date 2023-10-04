ВсеПроСпорт обновит рейтинг букмекеров

Сейчас букмекеры одно из важнейших звеньев в индустрии игорного бизнеса. Очень важно, чтобы букмекерские компании не только зарабатывали деньги, но и работали на благо своих клиентов и общества в целом. Поэтому важна социальная ответственность — это четкое понимание роли букмекера в сфере беттинга и принятие им определенных мер для защиты клиентов и общества. Необходимо понимать, что здесь важно не только соблюдение правил и законов, но и моральных принципов и этических норм. Букмекеры должны защищать игроков от рисков игры на деньги. БК необходимо предоставлять клиентам информацию, которая позволит научится контролировать расходы на ставки. Каждый букмекер должен предоставлять возможность самоисключения, если возникнут проблемы с лудоманией.