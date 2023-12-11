Бензин в Пермском крае дорожает: как сэкономить на топливе

Проходите ТО и диагностику. Вовремя залитое масло повышает полезное действие двигателя. Логика простая: чем меньше потерь на трении, тем меньше бензина нужно на разгон и поддержание скорости. Такая же ситуация с воздушным фильтром. С чистым фильтром двигатель тратит меньше энергии, чтоб всосать воздух, а в самых запущенных случаях расход топлива из-за грязи увеличивается на 10–15%.