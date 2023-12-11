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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Бензин в Пермском крае дорожает: как сэкономить на топливе

Бензин в Пермском крае дорожает: как сэкономить на топливе

11 декабря 2023, 11:25
Фото: Тинькофф
С постоянным ростом цен на бензин, пермские автовладельцы ищут способы сэкономить на заправке своего автомобиля.

Вместе с сервисом «Топливо» в приложении «Тинькофф» рассказываем, как сэкономить на расходах и вернуть 500 рублей за заправку.

Как экономить на топливе

Водите спокойно и выбирайте маршрут заранее. Чем выше скорость, тем больше топлива расходуется. Поэтому водите спокойно, старайтесь держаться на одной скорости. Не тормозите и не ускоряйтесь резко, это увеличивает нагрузку на двигатель и расход топлива.

Конечно, во время час пика придерживаться такой стратегии сложно, но в этом случае помогут навигаторы и приложения. Заранее выберите маршрут, чтобы избежать пробок.

Проходите ТО и диагностику. Вовремя залитое масло повышает полезное действие двигателя. Логика простая: чем меньше потерь на трении, тем меньше бензина нужно на разгон и поддержание скорости. Такая же ситуация с воздушным фильтром. С чистым фильтром двигатель тратит меньше энергии, чтоб всосать воздух, а в самых запущенных случаях расход топлива из-за грязи увеличивается на 10–15%.

Заправляйтесь качественным бензином и получайте кэшбэк. Повторим всем известный факт: высокооктановое топливо сгорает медленнее и повышает КПД двигателя, а значит и снижает расход топлива. Попробуйте заправиться несколькими видами бензина и посчитайте, что для вас экономнее.

Тинькофф помогает пермякам экономить на заправке. Оформите карту Tinkoff Black, чтобы получить кэшбэк 500 рублей за оплату бензина. Как это работает: переходите по этой ссылке, оформляйте карту, а курьер привезет ее бесплатно в любое удобное для вас время и место.

Когда наступит время пополнить бак, зайдите в приложение «Тинькофф» → сервис «Город» — > «Топливо». Выберите АЗС, где хотите оплатить покупку, а после банк вернет 30% — максимум 500 рублей.

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#Новости компаний#Экономика
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