Почему сериал «Слово пацана» — это котел с кошмарами. Но его все равно все смотрят

Значит, режиссер Жора Крыжовников, сценарист Андрей Золотарев и стоящая за ними толпа влиятельных продюсеров что-то угадали, попали в какой-то нерв нашей жизни своим произведением. Это и сделало его самым главным сериалом России последних лет. И тут дело не только в жизненном правдоподобии, четко схваченной атмосфере подростковых банд и жестокости конца 1980-х, органично переходящих в «лихие 90-е», в бодрой режиссуре и эффекте узнавания родных многим россиянам задворок. Через это всё «Слово…» внезапно рассказало что-то важное не только о бандитской Казани прошлого, но и о России настоящего. И вот про это очень интересно поговорить. Но пока говорить о сериале как о художественном произведении нельзя, потому что как цельное высказывание его еще никто не видел. Всё станет понятно только после последней серии. Тогда и можно будет говорить всерьез, романтизирует сериал что-либо или нет. До этого разговоры о его смыслах пусты.