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2024
Спецпроект
Бюджет с предвыборным уклоном, или Почему Пермский край накроет весельем
Главным политическим событием этой недели в Прикамье стала презентация проекта бюджета Пермского края на 2025–2027 годы.
Спецпроект
Про журналистов, людей и Крошика. Главный ответ на вопрос «зачем вы все это пишете?»
У меня позвонил телефон: так почти каждое утро начинается рабочий будень редакции Properm.ru. Нам часто пишут и звонят с требованием удалить неприятную для кого-то информацию. Объясняем, почему это не работает.
Спецпроект
В Перми — как в Париже. Тоже нельзя прокатиться на арендованном самокате
Анатомия конфликта, или Как самокат стал главным врагом горожанина.
Спецпроект
«Молот» продемонстрировал в этом сезоне волю к победе. Но, иногда, одной воли мало
Колонка корреспондента Properm.ru Сергея Данилова о минувшем сезоне главного хоккейного клуба Прикамья.
Спецпроект
23 февраля как день гендерного равноденствия. Праздничная колонка
Во всех трудовых коллективах страны (почти) женщины накануне поздравляли коллег-мужчин. Часто не задумываясь: а почему?
Спецпроект
Жизнь без интернета накануне выборов. Или с легкой грустью о местной политике
Финишная прямая главной предвыборной кампании ознаменовалась отключением рунета и политическими каминаутами.
2023
Спецпроект
2023 год стал вишенкой без торта. Вроде красиво, но чего-то не хватает
Колонка по итогам года от журналиста Properm.ru Татьяны Зыряновой.
Спецпроект
Почему сериал «Слово пацана» — это котел с кошмарами. Но его все равно все смотрят
Сейчас только и разговоров, что о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Давно не было такого сериала, чтобы его обсуждали почти все. Одни обожают, другие запрещают. Первые успешно, вторые не очень. Григорий Ноговицын рассуждает о том, почему сериал вызвал такие дискуссии и что с ними не так.
Спецпроект
Как в Перми 300 лет ждали приезда Владимира Путина
19 октября 2023 года в Пермь в пятый раз за двадцать лет приехал президент России Владимир Путин.
Явочным порядком. Прикамье оказалось регионом с минимальной явкой на выборах
13 сентября 2023, 02:00
Спецпроект
Страсти по сцене. Как после весенне-летних скандалов откроют сезон пермские театры
Минимум пять пермских театров в прошлом сезоне стали участниками разных публичных конфликтов. В двух из них к новому сезону сменилось руководство, три — получили новые или отреставрированные здания.
Спецпроект
Мы все в ответе за тех, кого приручаем, или Уроки немецкого в одной пермской школе
Попытались разобраться в истории конфликта вокруг увольнения директора пермской школы №12.
Спецпроект
Пермь — город без стариков или технологии нам не помогут
Вы пробовали хоть раз за последние годы прожить в Перми день в привычках старого человека, без помощи онлайна, блокчейна и прочих благ цивилизации? Если нет, то и не пытайтесь. Об этом — колонка журналиста Properm.ru Ольги Седуриной.
Памятник — это о стабильности, или Как Ленина на Невского разменять
История пермских памятников сквозь призму примет и времени.
31 марта 2023, 05:49
Спецпроект
Немного опасных шуток, или Как «куры-бомбы» вошли в историю интернета и Платошино
Говорят, гуси спасли Рим. И если эту легенду изучают в средней школе как часть римской истории, то следующую историю никто, надеемся, пока не изучает. Почему надеемся? Разбираемся.
Спецпроект
А теперь всегда так будет, или Как до обеда решить сложный кейс с бездомными и детьми
В этой истории всё произошло молниеносно, как в одноактной пьесе.
Спецпроект
Патриотизм пермского розлива, или Как у нас на глазах ввели цензуру
Какая-то ретроградная неделя выдалась. И не только в астрологическом плане. Судите сами.
2022
Спецпроект
Рекорд каждый год. Почему снег зимой в Перми становится событием из ряда вон?
Из года в год Пермь бьет снежные рекорды. При этом количество техники и людей на дорогах особо не меняется. Технологии уборки также остаются прежними. Нет никакой системы взаимодействия всех участников, всех, кто должен убирать город.
Спецпроект
Мы полагаем, что все это следует шить. С февраля в Прикамье растут объемы швейного производства
Пройдет всего месяц, и, что бы ни происходило, может, даже вопреки нашим желаниям, нас завлечет неведомой силой в новогодний хоровод. Уже сейчас видны его приметы — ароматные еловые лапы с блестящими шарами, напоминания о подарках, свечки на столиках кафе… Можно бесконечно говорить, что «не время», но праздник — настоящий, теплый, домашний, уютный — нужен. Без шика-блеска и фальшивых улыбок, а в кругу близких и тех, с кем хочется говорить о важном.
Спецпроект
Пермакризис, тараканьи бега и банка с пауками. День примирения и согласия
Всю короткую первую неделю ноября редакционные каналы обратной связи были заполнены новым появившимся термином — «пермакризис». Про это «слово года» мы читали в новостях и сами, но в этот раз вы, наши читатели, были меганастойчивы.

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