Спецпроект
Мы полагаем, что все это следует шить. С февраля в Прикамье растут объемы швейного производства
Пройдет всего месяц, и, что бы ни происходило, может, даже вопреки нашим желаниям, нас завлечет неведомой силой в новогодний хоровод. Уже сейчас видны его приметы — ароматные еловые лапы с блестящими шарами, напоминания о подарках, свечки на столиках кафе… Можно бесконечно говорить, что «не время», но праздник — настоящий, теплый, домашний, уютный — нужен. Без шика-блеска и фальшивых улыбок, а в кругу близких и тех, с кем хочется говорить о важном.