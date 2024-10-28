Спецпроект

Про журналистов, людей и Крошика. Главный ответ на вопрос «зачем вы все это пишете?»

У меня позвонил телефон: так почти каждое утро начинается рабочий будень редакции Properm.ru. Нам часто пишут и звонят с требованием удалить неприятную для кого-то информацию. Объясняем, почему это не работает.