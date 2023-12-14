Председатель ЗС Карелии Шандалович обозначил задачи парламента на 2024 год

«В течение года мы также будем возвращаться к работе над бюджетом. Да, главный финансовый документ непростой, но вместе с главой, правительством Карелии мы будем искать возможность выделить средства на такие важные для региона направления, как программы инициативного бюджетирования, проектирование и строительство очистных сооружений, обновление парка пожарных машин, сокращение кредиторской задолженности медицинских учреждений», — сообщил Элиссан Шандалович.