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Председатель ЗС Карелии Шандалович обозначил задачи парламента на 2024 год

Председатель ЗС Карелии Шандалович обозначил задачи парламента на 2024 год

14 декабря 2023, 17:02
Фото: Заксобрание Карелии
В беседе с журналистами председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал о предстоящих задачах парламента республики в новом году.

Как сообщил Шандалович, 2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. В связи с этим акцент в законотворчестве будет сделан на заботе о семьях, включая многодетных, поддержке материнства и детства, пишет karelinform.ru.

Шандалович добавил, что не останутся без внимания Заксобрания участники специальной военной операции и члены их семей.

«Мы продолжим делать все, чтобы бойцы, которые защищают нашу страну и противостоят нацизму, знали, что государство поддерживает и их близких», — сказал парламентарий.

Он также считает необходимым отнести к числу приоритетов настройку законодательства и выработку решений для развития экономики, привлечения инвесторов и наращивания доходов бюджета региона.

«В течение года мы также будем возвращаться к работе над бюджетом. Да, главный финансовый документ непростой, но вместе с главой, правительством Карелии мы будем искать возможность выделить средства на такие важные для региона направления, как программы инициативного бюджетирования, проектирование и строительство очистных сооружений, обновление парка пожарных машин, сокращение кредиторской задолженности медицинских учреждений», — сообщил Элиссан Шандалович.

По словам Шандаловича, в новом году продолжится сотрудничество с новыми регионами и их законодательными органами власти. Необходимо также наладить сотрудничество с Витебским областным Советом депутатов Республики Беларусь. Готовится к подписанию с белорусскими коллегами план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве.

Среди других приоритетных направлений, отмеченных спикером Законодательного собрания: усиление взаимодействия с другими российскими ассоциациями, продолжение курса на решение общих для регионов Северо-Запада проблем.

«Следующий, 2024 год станет для Законодательного собрания Республики Карелии особенным. Он пройдет под знаком 30-летия карельского парламентаризма. Это, безусловно, и знаковый исторический рубеж, и повод подвести итоги, и новая точка отсчета. В юбилейный год коллеги по Парламентской Ассоциации Северо-Запада России доверили мне пост председателя ПАСЗР. Для меня, для Законодательного собрания Карелии это большая честь и ответственность», — заключил Элиссан Шандалович.

#Общество
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