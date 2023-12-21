Современные коллекторы рассказали, как обходятся с должниками

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Представители коллекторского агентства «Право Онлайн» специально для Росбалта рассказали о том, как действуют коллекторы в наши дни и как правильно работать с должниками.
В России по отношению к коллекторам до сих пор сохраняется не очень благоприятный стереотип, который тянется еще с 1990-2000-х годов. Как изменился коллекторский бизнес к настоящему моменту — не только в плане отношения к должникам, но и в плане своего устройства? Как повлияла на эти процессы цифровизация?
Действительно, рынок взыскания в России за последние годы серьезно изменился: collection стал серьезно регулироваться со стороны надзорных органов, в частности, со стороны Федеральной службы судебных приставов. Кроме этого, деятельность коллекторских агентств подчинена №230-ФЗ, в котором четко прописаны права и обязанности взыскателей. Закон устанавливает правила, критерии, ограничения по взаимодействию с должниками вплоть до того, сколько раз можно звонить клиенту-должнику.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что наш бизнес — на 100% цивилизованный, а времена, когда должнику грубили и тем более угрожали, давно в прошлом. Сейчас подобные действия чреваты огромными штрафами, отзывом лицензии и, соответственно, закрытием бизнеса. Легальное коллекторское агентство дорожит своей репутацией и использует только разрешенные законодательствам способы взаимодействия с клиентами, в том числе, цифровые каналы связи. Они значительно упрощают общение и ускоряют процесс взыскания.
Как отличить реальных коллекторов от мошенников? Какие мошеннические схемы популярны в последние годы и как им противостоять? Возможно ли самостоятельно проверить наличие кредитных долгов?
Каждое профессиональное коллекторское агентство зарегистрировано в реестре ФССП ― в любой момент можно зайти на сайт и проверить. В телефонном разговоре представитель легальной компании обязательно представляется и проговаривает ее полное название. Если сотрудник откажется это сделать, разговор можно прекратить. При возникновении сомнений всегда можно попросить собеседника назвать контактный номер телефона ― он должен принадлежать коллекторскому агентству, это тоже легко проверяется. И самое главное, профессиональный коллектор никогда не перейдет на грубость и угрозы, не прибегнет к психологическому давлению и не будет надоедать звонками.
Понять, что вам звонят нелегальные взыскатели, помогают услуги антиспама, которые предлагают многие сотовые операторы и банки. И подобные программы довольно эффективны. Однако не исключаю, что в этот список могут попасть и контакты легальных компаний. Поэтому всегда лучше перепроверять информацию и не совершать необдуманных действий. Так, например, мошенники могут прислать ссылки для оплаты долга. В этом случае нельзя вводить реквизиты своей карты и подтверждать перевод, сначала убедитесь, что это ресурс легального коллекторского агентства. Правильнее всего ― связаться с ним и узнать подробную информацию о наличии и размере задолженности. Тем более, что сейчас многие компании внедряют интернет-сервисы, позволяющие оплачивать долг. Проверить наличие задолженности можно и через Бюро Кредитных Историй.
Осуществляется ли какой-либо контроль коллекторских агентств со стороны государства? Действительно ли это залог «чистоплотности» коллекторов?
Как я уже говорила, все профессиональные коллекторские агентства работают в полном соответствии с №230-ФЗ. В нем даны четкие разъяснения и указания о способах и методах взаимодействия взыскателей с должниками. Несоблюдение требований закона влечет за собой не только большие штрафы и даже уголовную ответственность для коллекторов, но и отзыв лицензии у компании. Поэтому да, в значительной степени это является залогом «чистоплотности» работы коллекторских агентств.