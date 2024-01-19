Это коммунальная страна. Нас всех заморозил квартирный вопрос

А после окончания каникул (а с ними и морозов) начали говорить (аж до федерального уровня) о промерзающих классах в пермских школах, а потом о парящих по всему городу люках теплоцентрали, перепадах температуры в подъездах и квартирах Паркового и Мотовилихи. И полетели в соцсети фото об отключении отопления и горячей воды на полсуток-сутки… фото с вмерзшими в лед колесами авто на парковке в Красных Казармах после прорыва водовода… За ними — многочисленные раскопки: вот магистральные теплосети перекладывают в Мотовилихе и на Парковом, вот раскопаны улицы в центре Перми. Одновременно — подвал нового здания школы №93 затопило, и у детей продолжились каникулы.