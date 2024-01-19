Это коммунальная страна. Нас всех заморозил квартирный вопрос

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Нынешняя зима внезапно была названа аномальной, ведь минус тридцать на Урале в декабре и январе — ужас что за холод. И также внезапно у всех всё лопнуло: и терпение, и трубы с теплоносителем. Пермяки тихонько радовались, пока пар спускали в Соликамске, Кунгуре, Осе, Нытве и Александровске. Список городов, где не могут согреться, с середины декабря рос и ширился.
Коммунальная драма в Прикамье продолжилась в соцсетях: вот глава Соликамска обиделся на замерзших жителей, вот — удалил эмоции из официальной ленты новостей, вот ему ответил губернатор. Давление подняли сначала себе, потом — теплоносителю, и вроде согрелись.
Уже после новогодней ночи пермяки, затаив дыхание, начали читать в новостях, как коммунальное долготерпение стало лопаться в Подмосковье. В Тыве. В Новосибирске. В Ростове. Потом наблюдали — с надеждой — как в Подольске отправили в СИЗО чиновников, допустивших коммунальный коллапс. И вот еще критика вокруг и снова скачки давления у тех, кому дома приходится сидеть в трех кофтах, и у тех, кто отвечает за погоду в домах.
А после окончания каникул (а с ними и морозов) начали говорить (аж до федерального уровня) о промерзающих классах в пермских школах, а потом о парящих по всему городу люках теплоцентрали, перепадах температуры в подъездах и квартирах Паркового и Мотовилихи. И полетели в соцсети фото об отключении отопления и горячей воды на полсуток-сутки… фото с вмерзшими в лед колесами авто на парковке в Красных Казармах после прорыва водовода… За ними — многочисленные раскопки: вот магистральные теплосети перекладывают в Мотовилихе и на Парковом, вот раскопаны улицы в центре Перми. Одновременно — подвал нового здания школы №93 затопило, и у детей продолжились каникулы.
И снова к федеральным новостям — спикер Госдумы поддержал идею о национализации всея коммунальной инфраструктуры. Потому что давление поднялось, и лопнуло терпение уже на Старой площади и не только. Накануне марта-2024 кому нужен коммунальный коллапс? Никому, а замерзающим в квартирах и школах людям — особенно, и даже накануне марта любого года.
А ведь когда-то так хорошо всё начиналось: приватизация всего и вся в 90-х. Это ж какое счастье, почти коммунизм, когда каждому досталось по способностям. Одним — изношенные квартиры в хрущебах и сталинках, другим — изношенные сети и новые доходы от тех самых изношенных сетей.
С одной стороны посмотреть — олигархату, приватизировавшему сети, повезло больше, потому что к ним прилагались те, кто принесет свои три золотых на поле коммунальных чудес для оплаты воды, тепла и света. И тарифы им тоже достались с возможностью повышения и невозможностью снижения. Капиталисты, одно слово!
А если к истории с приватизацией всего коммунального в стране приглядеться внимательнее, то окажется, что, может, ну ее, эту частную собственность с ее обязанностями?! Потому как если смотреть официальные цифры, то окажется, что только за первый квартал прошлого года задолженность россиян за жилищно-коммунальные услуги достигла почти 900 млрд рублей.
В числе новых «буржуа» оказалось 89% населения России — именно столько жилья сейчас находится в частной собственности граждан. В большинстве своем это люди с низким и средним доходом. А дома — с износом 50% и более. Такое разве что в Лаосе или Бразилии можно найти. Зато в зажиточной Швейцарии только 5% населения живут в собственном жилье, 8–10% населения — владельцы недвижимости в Нидерландах, Исландии, Швеции и Дании. В Старом Свете и США примерно 50–60% жилья в собственности.
Что касается коммунальных сетей, то в Перми их износ составляет около 70%. Не будем лукавить, в момент приватизации полтора десятилетия назад он был ближе к 80%, тут частная собственность на йоту улучшила ситуацию. Но только на йоту, потому что летних профилактических раскопок-опрессовок хватает на пару месяцев.
Потому что коммунальная система — это те же сообщающиеся сосуды. И если в одном месте старой трубы тонко, то при максимальной нагрузке там обязательно порвется. Закон физики, никакой приватизацией его не изменить. И очевидно, что частный собственник не будет работать себе в убыток, и молниеносно на 100% реконструировать все теплоцентрали и водоводы с канальей. А при миллиардных неплатежах и задолженностях — кто будет максимально инвестировать? Дураков нет. И здесь снова закон сообщающихся сосудов.
Помнится, лет десять назад гендиректор пермского «Новогора» говорил депутатам гордумы, что в концессионном соглашении на управление водоводом и канальей закладывалось софинансирование из бюджета. И на то время недофинансирование только в этом месте стремилось к 30 миллиардам. Поскольку теплосети были приватизированы, здесь немного иная картинка, но порядок цифр по недостаточности денег для обновления отрасли тот же, если не выше.
И на фоне всероссийского зимнего коммунально-социального подъема давления всё сильнее кажется, что не вся частная собственность полезна (прямо по старику Марксу). Потому что, как он писал полтора века назад, польза от нее есть, когда она приносит своему владельцу доход. А в нашем случае — одну головную боль как 89% «буржуа» вместе с бесконечными платежками и растущими тарифами, так и капиталистам с их риском оказаться в СИЗО после очередного коммунального коллапса.