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Published Сегодня, 09:52

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Updated Сегодня, 11:11

Депутаты ЗС одобрили законопроект об увеличении стипендий для студентов-медиков

Депутаты ЗС одобрили законопроект об увеличении стипендий для студентов-медиков

25 января 2024, 09:52
Фото: пресс-служба ЗС Прикамья
Председатель краевого ЗС Валерий Сухих отмечает, что кадровый вопрос в медицине является одним из самых чувствительных.

Депутаты ЗС Пермского края в первом чтении приняли законопроект об увеличении размеров дополнительных выплат для студентов, которые заключили договоры о целевом обучении с Минздравом. проект закона был внесен по инициативе главы Прикамья Дмитрия Махонина.

Студенты, которые обучаются по программам специалитета или бакалавриата, должны установить размер выплат в 8 тыс. рублей за первый семестр каждого учебного года, 14 тыс. рублей — второй семестр каждого учебного года. Для ординаторов: 28 тыс. рублей — первый семестр каждого учебного года, 49 тыс. рублей — второй семестр каждого года.

По словам спикера ЗС Валерия Сухих, сейчас в Прикамье продолжается работе по привлечению кадров в сферу здравоохранения.

«Кадровый вопрос в медицине — один из самых чувствительных для отрасли и всего края в целом. Для его решения нужен комплексный подход. За последние годы выросли контрольные цифры приема в наш медицинский вуз, были приняты новые законопроекты о предоставлении бесплатных земельных участков, продолжилась реализация федеральных и региональных программ по поддержке врачей и фельдшеров. Повышение размеров выплат для „целевиков“ — логичный шаг в региональной политике по привлечению медицинских кадров», — подчеркнул спикер.

Во втором чтении законопроект должны рассмотреть на следующем заседании ЗС в феврале. Если его примут, то увеличенные стипендии начнут выплачивать в 2024 году.

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