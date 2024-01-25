Депутаты ЗС одобрили законопроект об увеличении стипендий для студентов-медиков

Студенты, которые обучаются по программам специалитета или бакалавриата, должны установить размер выплат в 8 тыс. рублей за первый семестр каждого учебного года, 14 тыс. рублей — второй семестр каждого учебного года. Для ординаторов: 28 тыс. рублей — первый семестр каждого учебного года, 49 тыс. рублей — второй семестр каждого года.