Депутаты ЗС одобрили законопроект об увеличении стипендий для студентов-медиков

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Депутаты ЗС Пермского края в первом чтении приняли законопроект об увеличении размеров дополнительных выплат для студентов, которые заключили договоры о целевом обучении с Минздравом. проект закона был внесен по инициативе главы Прикамья Дмитрия Махонина.
Студенты, которые обучаются по программам специалитета или бакалавриата, должны установить размер выплат в 8 тыс. рублей за первый семестр каждого учебного года, 14 тыс. рублей — второй семестр каждого учебного года. Для ординаторов: 28 тыс. рублей — первый семестр каждого учебного года, 49 тыс. рублей — второй семестр каждого года.
По словам спикера ЗС Валерия Сухих, сейчас в Прикамье продолжается работе по привлечению кадров в сферу здравоохранения.
«Кадровый вопрос в медицине — один из самых чувствительных для отрасли и всего края в целом. Для его решения нужен комплексный подход. За последние годы выросли контрольные цифры приема в наш медицинский вуз, были приняты новые законопроекты о предоставлении бесплатных земельных участков, продолжилась реализация федеральных и региональных программ по поддержке врачей и фельдшеров. Повышение размеров выплат для „целевиков“ — логичный шаг в региональной политике по привлечению медицинских кадров», — подчеркнул спикер.
Во втором чтении законопроект должны рассмотреть на следующем заседании ЗС в феврале. Если его примут, то увеличенные стипендии начнут выплачивать в 2024 году.