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Posted 8 февраля, 10:08

Published 8 февраля, 10:08

Modified 8 февраля, 10:10

Updated 8 февраля, 10:10

В билайне можно получить второй смартфон в подарок

В билайне можно получить второй смартфон в подарок

8 февраля 2024, 10:08
Фото: freepik.com
Акция будет действовать до 11 марта.

Оператор билайн рад представить своим клиентам специальное предложение  — широкий ассортимент смартфонов и аксессуаров по выгодным условиям.

Среди смартфонов, участвующих в новой акции, особое внимание заслуживает Xiaomi Redmi Note 12S 256 Гб с выдающимися характеристикам и по доступной цене.

В рамках спецпредложения при покупке этого смартфона клиенты билайн получат в подарок второй — Xiaomi Redmi A2 +, или в офисе билайна смогут выбрать другой подарок из широкого ассортимента товаров Xiaomi. В качестве подарка покупатель также получит бонусные рубли, которыми можно оплатить услуги связи — они будут зачислены на счет клиента.

Xiaomi Redmi Note 12S 256 Гб выделяется среди прочих моделей благодаря своей 108-мегапиксельной камере, дисплею с частотой обновления 90 Гц, мощному процессору Mediatek Helio G96 и аккумулятору на 5000 мА*ч. Этот смартфон обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать незаменимым спутником в повседневной жизни.

Xiaomi Redmi A2 + же сочетает в себе все ключевые функции современного мобильного устройства и идеально подходит для тех, кто ищет надежный и функциональный смартфон по доступной цене.

Фото: пресс-служба билайна

Акция доступна для всех клиентов оператора — как для новых, так и для действующих. Предложение действительно до 11 марта 2024 года в собственных офисах продаж билайна и в интернет-магазине.

Не упустите возможность воспользоваться этим предложением и порадовать себя или своих близких новыми смартфонами и товарами бренда Xiaomi по выгодным ценам.

Полные условия акции доступны по ссылке.

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г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/young-girl-taking-a-gift-box-from-her-friend-and-smiling-positively_10071334.htm

#Телеком#Новости компаний
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