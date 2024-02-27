В Перми начался судебный процесс по делу тюремного криминального авторитета**

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Сегодня в Пермском краевом суде начался первый в регионе процесс по делу о получении положения в преступной иерархии. Этот закон вступил в силу в 2019 году и в регионе не подобных уголовных дел не возбуждалось. Первым обвиняемым «положенцем» в Прикамье стал судимый по статьям о торговле наркотиками Марат «Марик» Мусин. Ему было предъявлено обвинение по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и по ст. 282.2 ч.2 «Организация деятельности экстремистских организаций».
Изначально дело судья Сергей Коробейников должен был рассматривать с 20 февраля, но неделю назад Мусина в суд не этапировали «по техническим причинам». Первое заседание перенесли на неделю.
Как сообщила в процессе при оглашении фабулы обвинительного заключения гособвинитель Елена Третьякова, Мусин сейчас отбывает наказание в ИК-11 в Ныробе. После того, как он был перемещен в колонию строгого режима на содержание в едином помещении камерного типа в августе 2022 года, он лишился возможности исполнять обязанности положенца.
Как указывается в обвинительном заключении, в 2021 году решением вора Чиро Гальского по законспирированной системе коммуникаций на территории колоний России Мусин был утвержден «положенцем». Через короткое время после этого «вор в законе» Чиро Шония, более известный как Чиро Гальский скончался в Греции в начале 2022 года. Как прозвучало в суде, «сходки» проводились в колониях по видеоконференцсвязи.
Сам Мусин начал следовать порицаемым государственным законом воровским традициям в 2019 году, следует из материалов обвинительного заключения. Он набил себе на теле связанные с запрещенным движением наколки, например, на правом предплечье изображение кота в в очках и шляпе (аббревиатура «КОТ» по правилам движения — «Коренной Обитатель Тюрмы», шляпа и очки означают, что владелец татуировки — злостный нарушитель тюремного режима).
На одном из пальцев руки он выбил еще одну татуировку с символикой «АУЕ» — перстень в виде разделенного ромба, означающего «по понятиям» «отрицала» — презрение к сотрудникам правоохранительных органов и заключенным, вставшим на путь исправления. Кроме этого, он украсил свое тело изображением двуглавого орла — такая татуировка означает невозможность пути исправления.
В задачи Мусина входило аккумулирование финансов, которые собирали члены движения АУЕ* — он организовал сбор и хранение денег. Средства предназначались для покупки еды и сигарет заключенным, организации досуга и финансовой помощи состоящим в запрещенной организации осужденным.
Вдобавок, он должен был решать споры, организовывать собрания — воровские «сходки», понижать и отстранять других членов движения, назначать «смотрящих», следить за соблюдением запрета на употребление наркотиков и алкоголя, выбивать из осужденных долги в «общак» — казну сообщества. Подсудимый ежедневно убеждал других заключенных вступить в запрещенное движение. За время после получения статуса «положенца» он назначил восьмерых «смотрящих» в отрядах колонии. По информации журналиста Properm.ru, один из «смотрящих» сейчас также является фигурантом уголовного дела об участии в запрещенном в России движении «АУЕ».
Как известно из материалов дела, «Марик» помимо выполнения административных функций, организовывал в колонии турниры по запрещенным на территории пеницитарных учреждений азартным играм — в нарды и карты.
49-летний Мусин обвиняется в получении высшего положения в преступной иерархии в одной из колоний Прикамья и участии в экстремистском сообществе (ст. 210.1 УК РФ и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).
Мусин отбывал наказание в соликамской ФКУ ИК-9, восемь лет колонии он получил за сбыт наркотиков в особо крупном размере в 2016 году, приговор был вынесен Дзержинским судом. Тогда рассматривалось дело о крупном наркокартеле. До этого он был дважды судим, в 2014 году в том же суде он получил три года условного наказания за покупку наркотика. Впервые он был осужден за нанесенные потерпевшему умышленные тяжкие телесные повреждения.
По имеющимся данным, мужчину назначил «положенцем» незадолго перед своей смертью один из известных воров в законе. А задержали его уже по экстремистскому составу преступления зимой 2023 года на территории колонии, где он отбывал наказание. После чего и на период следствия его этапировали в пермское СИЗО.
*Движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено.
** Назначение в криминальном сообществе карается законом. Уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» впервые рассматривается в Прикамье. Эта статья Уголовного кодекса введена Федеральным законом только в апреле 2019 года, но по ней уже есть судебная практика в разных регионах России. Преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей. По закону такое дело рассматривается только единолично судьей и не может быть рассмотрено коллегией заседателей — для обеспечения мер безопасности.