Эксперт рассказал об основных отличиях надежных капперов от мошенников

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Для увлекающихся спортивными ставками граждан давно не секрет — найти успешного каппера по одним лишь отзывам в Сети практически невозможно. Но поискать его стоит, ведь прогнозы настоящих спортивных аналитиков разительно отличаются от предсказаний гадалок. О том, какими критериями следует руководствоваться при выборе каппера, рассказал Артур Курицкий, автор телеграм-канала «Контрольная Ставка».
Он подчеркнул, что оценить предстоящее событие своими силами для того, чтобы сделать ставку и выиграть, крайне сложно. Анализа мнений в интернете тоже будет недостаточно. Прибегать к услугам профессионалов стоит в том случае, если вы решили начать получать от ставок стабильный пассивный доход. Следует учесть и то, что интернет заполонили мошенники, а для них, как известно, новички являются лакомой добычей. Поэтому рекомендуется изучать только специальные каналы спортивной аналитики, убеждает Курицкий.
«Это захватывает. Это интересно наблюдать. Это интересно изучать. Здесь нет ничего тяжелого и сложного», — настаивает эксперт.
Ключевое отличие честного каппера от мошенника, согласно заявлению автора канала «Контрольная Ставка», заключается в прозрачности. Мошенник, скорее всего, будет публиковать в Сети только положительные отзывы о своей работе и хвастать 100-процентными результатами. Профессиональный каппер должен публиковать честную статистику и делать это постоянно. Он будет размещать в открытом доступе на проверенных телеграм-каналах все результаты по платной подписке, потому что лишь таким образом потенциальные заказчики смогут судить о его профессионализме.
Пробный бесплатный доступ — еще один признак, по которому можно судить о порядочности каппера, поскольку люди должны бесплатно протестировать предоставляемую услугу, прежде чем сделать настоящий заказ. Так любитель ставок сможет оценить мастерство аналитика и понять, нужна ли ему услуга данного каппера и нет ли подвоха в предложении.
О впечатлениях об эффективности каппера можно узнать от других подписчиков на профессиональных каналах, где доступно и личное общение. Предложение персонального сопровождения владельца канала считается в среде любителей ставок хорошим тоном.
Курицкий отмечает, что кроме данных, которые доступны на самом ресурсе, нужно поискать информацию о спортивном аналитике на тематических сайтах и форумах. Информации можно доверять, если в итоге вам удалось собрать много положительных отзывов.