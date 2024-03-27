Большое интервью с профессором медицины о проблеме, которую пациенты часто скрывают

Это то, о чем люди могут молчать и не идут ни к какому специалисту. Более того, иногда пациенты долго занимаются самолечением, а иногда, наоборот, годами ходят по специалистам, и на их вопрос: «Почему у меня проблемы с кишечником?» ответить не всегда получается. Потому что секрет как раз в том, что иммунная система не видна как таковая, мы не можем посчитать все бактерии — их миллиарды. А в итоге страдает пациент.