Очереди в больницах станут меньше? С 1 апреля количество врачей кратно увеличится

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Медицину регионов ждет массовый поток новых кадров: с 1 апреля в России вступает в силу Федеральный закон, по которому заниматься лечебным делом в должности врача-стажера смогут обучающиеся в ординатуре по одной из специальностей группы «Клиническая медицина».
Система наставничества, по мнению вице-президента группы компаний «МедИнвестГрупп» Алексея Судакова, может существенно помочь выправить текущую ситуацию с кадровым голодом.
Сейчас компания ведет активное строительство нового краевого онкоцентра в Камской долине. Для функционирования учреждения к концу 2026 года в нем должен быть сформирован штат из квалифицированных специалистов. Для этого «МИГ» объявил о старте грантового конкурса для ординаторов: получить специальность онколога, рентгенолога и хирурга можно абсолютно бесплатно! Подать заявку на грант можно здесь.
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