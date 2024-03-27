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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Ординатура считается обязательным этапом становления врача. Ее прохождение — шанс достичь высоких карьерных позиций в медицине.

Очереди в больницах станут меньше? С 1 апреля количество врачей кратно увеличится

27 марта 2024, 04:53
Фото: ООО МИГ
Ординатура считается обязательным этапом становления врача. Ее прохождение — шанс достичь высоких карьерных позиций в медицине.
Молодым специалистам, проучившимся в ординатуре больше года, разрешат стажироваться на местах. Следить за их работой будут врачи-наставники.

Медицину регионов ждет массовый поток новых кадров: с 1 апреля в России вступает в силу Федеральный закон, по которому заниматься лечебным делом в должности врача-стажера смогут обучающиеся в ординатуре по одной из специальностей группы «Клиническая медицина».

Система наставничества позволит восполнить дефицит медицинских кадров в регионах за счет привлечения молодых специалистов.Система наставничества позволит восполнить дефицит медицинских кадров в регионах за счет привлечения молодых специалистов.
Система наставничества позволит восполнить дефицит медицинских кадров в регионах за счет привлечения молодых специалистов.

Система наставничества, по мнению вице-президента группы компаний «МедИнвестГрупп» Алексея Судакова, может существенно помочь выправить текущую ситуацию с кадровым голодом. 

Сейчас компания ведет активное строительство нового краевого онкоцентра в Камской долине. Для функционирования учреждения к концу 2026 года в нем должен быть сформирован штат из квалифицированных специалистов. Для этого «МИГ» объявил о старте грантового конкурса для ординаторов: получить специальность онколога, рентгенолога и хирурга можно абсолютно бесплатно! Подать заявку на грант можно здесь.

Новый краевой онкологический центр в Перми позволит проводить госпитализацию более 14 000 пациентов в год.Новый краевой онкологический центр в Перми позволит проводить госпитализацию более 14 000 пациентов в год.
Новый краевой онкологический центр в Перми позволит проводить госпитализацию более 14 000 пациентов в год.
Отследить ход строительства можно в социальных сетях проекта «Стадия: ЗДОРОВ» или на официальном сайте.Отследить ход строительства можно в социальных сетях проекта «Стадия: ЗДОРОВ» или на официальном сайте.
Отследить ход строительства можно в социальных сетях проекта «Стадия: ЗДОРОВ» или на официальном сайте.

Реклама. ООО «МИГ». erid: LjN8KJQRh mig-edu.ru/grant2024

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