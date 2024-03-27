Очереди в больницах станут меньше? С 1 апреля количество врачей кратно увеличится

Сейчас компания ведет активное строительство нового краевого онкоцентра в Камской долине. Для функционирования учреждения к концу 2026 года в нем должен быть сформирован штат из квалифицированных специалистов. Для этого «МИГ» объявил о старте грантового конкурса для ординаторов: получить специальность онколога, рентгенолога и хирурга можно абсолютно бесплатно! Подать заявку на грант можно здесь.