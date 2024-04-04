В Перми суд изучает, насколько школы защищены от пожаров

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Пермский районный суд начал с начала рассматривать административный иск прокурора Гайнского района Михаила Павлова к управлению государственной противопожарной службы Пермского края (УГПС) и региональному главку МЧС России по Пермскому краю. В качестве заинтересованного лица к рассмотрению требований прокурора привлечено краевое министерство территориальной безопасности и восемь гайнских школ.
Изначально дело начали рассматривать в Гайнском районном суде, а ответчиком по делу выступало только УГПС. Но после того, как требования прокурора были уточнены, управление МЧС также стало ответчиком по делу.
В уточненных требованиях прокурор просит признать незаконным бездействие ГУ МЧС по Пермскому краю — на сегодня ведомство не принимает от школ в Гайнском районе дублирующие сигналы о пожарах на свои пульты. Также прокуратура просит суд обязать ведомство взять на себя эти функции. Судья Юлия Бородкина приняла к рассмотрению уточненные требования и признала главк МЧС административным ответчиком.
В первоначальном иске в иске прокуратуры ставится вопрос о признании деятельности по приему, обработке сигналов о пожаре с использованием оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» незаконной. Надзорное ведомство требует наложить запрет на ведение данной деятельности. В иске указывается (есть в распоряжении редакции), что подразделения УГПС могут вести прием только при условии получения выделенного радиочастотного сигнала по каналам спецсвязи. Иные каналы передачи сигнала о пожарах использоваться не могут.
По сути иск прокурора сводится к решению вопроса о возобновлении деятельности по приему сигналов и тушению пожаров в Гайнском районе силами и средствами МЧС. На сегодня эта функция возложена на гражданскую структуру, занимающуюся пожаротушением — УГПС, чья пожарная часть №69 находится в Гайнах. Автоматический дублирующий сигнал о пожаре от социальных объектов на пульт ПАК «Стрелец-Мониторинг» принимает диспетчер УГПС.
В судебном заседании представитель МЧС Дмитрий Власов и не отрицал, что в Гайнах нет сил и средств МЧС, а ближайшая часть находится в Кудымкаре. Ранее за ней была закреплена территория Гайнского района для перераспределения пожарных расчетов для тушения возгораний. По его словам, диспетчер УГПС наделен теми же функциями и имеет те же полномочия, что и сотрудники МЧС.
Вторая развилка — в использовании самого ПАК «Стрелец-Мониторинг». Ранее в суде гайнский прокурор обязал УГПС использовать только каналы спецсвязи для передачи дублирующего сигнала о пожаре. Ранее он поступал по каналам Интернет, что было признано судом незаконным. После чего управление получило права на использование радиочастоты, которая предназначена для охранной сигнализации, разрешений на иные частоты управление не получало.
«Как УГПС могут обеспечить получение сигнала по неразрешенному каналу?» — поинтересовался в суде прокурор Павлов. Из его слов стало понятно, что данная частота не может быт использована во время введения режима ЧС, что небезопасно — если в школе будет возгорание или ЧП, автоматический сигнал не будет подан.
В суде из выступлений сторон стало известно, что сейчас УГПС уже получило разрешение на другие частоты, но в школах, детских садах и прочих соцобъектах (во всем Пермском крае). Это связано с тем, что на «объектах защиты» нет такого оборудования, которое могло бы отправлять автоматический сигнал о задымлении. И учреждения социальной сферы должны закупить его в срок до 1 января 2025 года. А до этого времени будет использоваться та частота, использовать которую нельзя — прокурор Павлов приобщил письмо Роскомнадзора РФ, в котором указаны основания для запрета на использование радиочастот для дублирования сигнала о пожаре, как для уже существующих частот, так и для новых, на которое разрешение было получено только что.
По словам представителя МЧС Власова, тем не менее в регионе УГПС продолжает использовать радиочастоту, хотя это и нарушение, но оно не находится в компетенции ведомства.
Третья развилка, о которой было заявлено в суде — передача ПАК «Стрелец-мониторинг» с баланса МЧС на баланс УГПС. Прокурор Михаил Павлов несколько раз спросил у представителя МЧС Дмитрия Власова о том, на каких основаниях — приказе Министерства по чрезвычайным ситуациям либо другим документам — оборудование из федерального ведомства было передано на баланс краевой организации. «С 2018 года на вооружении у МЧС это оборудование не стоит. Передано по акту приемки-передачи», — отвечал юрист ведомства, но назвать ведомственный документ о передаче имущества не назвал.
В результате по ходатайству представителя Минтербеза Пермского края суд сделал перерыв в заседании до 6 мая. Юрист министерства попросила время для ознакомления с уточненными требованиями прокуратуры и подготовки отзыва на них.
Ранее Гайнская прокуратура дошла до Верховного суда РФ, доказывая, что УГПС не может получать сигнал о пожарах на пульт мониторинга системы «Стрелец-Мониторинг» из подконтрольных соцобъектов только по каналам радиосвязи, до этого времени — должна быть защищена криптозащитой. До того, как прокуратура обратилась в суд, передача сигнала шла по открытым каналам в интернете. После вступления решения в силу УГПС получило лицензию на использование радиочастот.
Ранее Гайнская прокуратура дошла до Верховного суда РФ, доказывая, что УГПС не может получать сигнал о пожарах на пульт мониторинга системы «Стрелец-Мониторинг» из подконтрольных соцобъектов только по каналам радиосвязи, до этого времени — должна быть защищена криптозащитой. До того, как прокуратура обратилась в суд, передача сигнала шла по открытым каналам в интернете. После вступления решения в силу УГПС получило лицензию на использование радиочастот.