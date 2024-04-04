В Перми суд изучает, насколько школы защищены от пожаров

В суде из выступлений сторон стало известно, что сейчас УГПС уже получило разрешение на другие частоты, но в школах, детских садах и прочих соцобъектах (во всем Пермском крае). Это связано с тем, что на «объектах защиты» нет такого оборудования, которое могло бы отправлять автоматический сигнал о задымлении. И учреждения социальной сферы должны закупить его в срок до 1 января 2025 года. А до этого времени будет использоваться та частота, использовать которую нельзя — прокурор Павлов приобщил письмо Роскомнадзора РФ, в котором указаны основания для запрета на использование радиочастот для дублирования сигнала о пожаре, как для уже существующих частот, так и для новых, на которое разрешение было получено только что.