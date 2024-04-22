Оператор билайн ускорил мобильный интернет в пермском ТРЦ « iMALL Эспланада»

Между тем, билайн провел модернизацию и в других локациях Перми. Например, оператор запустил новое оборудование в жилом комплексе «Премьер». Эта новостройка расположена в микрорайоне с плотной застройкой, и нагрузка на сеть здесь была достаточно большой. Благодаря обновлению инфраструктуры жители комплекса могут «серфить» в интернете на возросших скоростях: быстрее скачивать тяжелые файлы, за несколько секунд отправлять длинные видеоролики, работать и учиться удаленно даже в трафиковые часы пик.