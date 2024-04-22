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Оператор билайн ускорил мобильный интернет в пермском ТРЦ « iMALL Эспланада»

Оператор билайн ускорил мобильный интернет в пермском ТРЦ « iMALL Эспланада»

22 апреля 2024, 10:33
Фото: freepik.com/free-photo/asian-women-professional-city-woman_1160349.htm
Мобильный интернет и голосовая связь от билайна в Перми стали еще лучше. Технические специалисты компании модернизировали инфраструктуру сразу в нескольких частях города, включая общественные пространства и густонаселенные спальные районы.

В частности, оператор построил indoor-сеть* в одном из наиболее проходимых торгово-развлекательных центров Перми — «iMALL Эспланада». Как правило, металлические конструкции и стеклянные фасады таких зданий затрудняют проходимость сотового сигнала от уличных базовых станций, что может сказываться на качестве связи. Установка специального телеком-оборудования и микро-антенн внутри самого комплекса помогает решить эту проблему и обеспечивать стабильную работу сети даже при перемещении по аллеям центра.

Сегодня это решение позволяет посетителям «iMALL Эспланада» с комфортом пользоваться мобильными сервисами на всей территории торгового комплекса: в магазинах, расположенных как на верхних, так и на подземных этажах здания, в зонах примерочных, на парковке и фуд-корте, в кинотеатре и парке развлечений «Фанки Таун», в компьютерном клубе и других.

Между тем, билайн провел модернизацию и в других локациях Перми. Например, оператор запустил новое оборудование в жилом комплексе «Премьер». Эта новостройка расположена в микрорайоне с плотной застройкой, и нагрузка на сеть здесь была достаточно большой. Благодаря обновлению инфраструктуры жители комплекса могут «серфить» в интернете на возросших скоростях: быстрее скачивать тяжелые файлы, за несколько секунд отправлять длинные видеоролики, работать и учиться удаленно даже в трафиковые часы пик.

Станислав Пыхтин, директор Пермского отделения билайн:

— Наша команда продолжает активно развивать сеть в Пермском крае, и за последние несколько месяцев мы сумели реализовать ряд крупных проектов в этом отношении. При этом наше внимание сосредоточено не только на столице региона, но и на других населенных пунктах. Например, с начала года мы уже увеличили наше покрытие в таких городах, как Гремячинск, Кизел, Красновишерск и Чайковский. Кроме того, сейчас в крае активно проводятся работы по расширению полосы в сети LTE **, которые сделают нашу связь еще доступнее и надежнее для клиентов.

Помимо обновления инфраструктуры билайн реализует и другие решения, которые позволяют клиентам оставаться на связи в самых разных ситуациях. Этот комплекс технологий в компании называют «умной сетью»***. Подробнее об этом читайте здесь.

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Фото: https://www.freepik.com/free-photo/asian-women-professional-city-woman_1160349.htm

* indoor — в помещении

** LTE — Long — Term Evolution — долговременное развитие

***Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

#Телеком#Новости компаний
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