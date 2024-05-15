Как оставаться на связи при нуле — 5 лайфхаков от билайна

Быть на связи — значит быть в безопасности! Пользуйтесь мессенджерами, картами и звони близким с возможностями билайна при нуле. Рассказываем о пяти сервисах оператора, с которыми отрицательный баланс больше не помеха для общения с родными и близкими. Управлять услугами связи очень просто — в мобильном приложении билайн, а отправить запрос и подключить большинство из них можно даже на кнопочном телефоне, с помощью коротких команд.