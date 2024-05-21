Дети и лето. Как сделать каникулы для себя и своего ребенка безопасными и здоровыми

Если ребенок здоров, болеет редко (а таких всё меньше и меньше, к сожалению), он перенесет акклиматизацию легко, и можно смело ехать, не опасаться ее. На что еще важно обратить внимание — на психологическое состояние ребенка. Если он уравновешен, крепкая нервная система, то в новой обстановке будет чувствовать себя комфортно. Но если иммунитет ослаблен, ребенок часто болеющий, есть хронические заболевания или нервная возбудимость, то могут быть проблемы с акклиматизацией.