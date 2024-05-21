Дети и лето. Как сделать каникулы для себя и своего ребенка безопасными и здоровыми

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
— Дмитрий Александрович, скоро лето, каникулы. Какие опасности ждут детей, какие основные сезонные заболевания, как уберечься?
— Лета дождемся, мы упорные. А с его приходом, конечно, могут возникать определенные проблемы со здоровьем ребенка.
Во-первых, всегда есть риск теплового удара, солнечного ожога и обезвоживания. Во-вторых, для детей неприятны и могут быть опасны укусы насекомых и змей. В-третьих, пищевые отравления. В-четвертых, травмы, которые особенно вероятны, если ребенок не соблюдает правила езды на велосипеде, роликах, самокате.
Родителям надо помнить, что дети младшего возраста могут получить травму и на детской площадке, и в парке аттракционов. Поэтому я бы рекомендовал посещать безопасные игровые площадки, а аттракционы выбирать в соответствии с рекомендованными правилами по возрасту. Да и вообще вовремя останавливать детей, когда они слишком увлекаются, не видят ничего вокруг.
— По поводу кишечных инфекций — это беда, которую все родители просто терпеть не могут. Ротавируса все боятся как огня. Как от него уберечься?
— Да, это так, для родителей и детей ротавирус всегда является серьезным испытанием. Ему особенно подвержены дети в возрасте от года до 6 лет. До одного года детишки болеют реже, особенно если на грудном вскармливании, поскольку они под защитой материнских антител, а вот те, кто постарше, болеют чаще.
Если ребенок заболел ротавирусом, нужно обязательно обратиться к врачу. Категорически не советую любое самолечение. Параллельно с этим нужно провести влажную уборку помещений и всех поверхностей с мыльно-содовым раствором, обязательно проветривать помещения, а для больного выделить отдельную посуду.
Для детей первого года жизни профилактикой является грудное вскармливание. Для остальных основным средством профилактики является тщательное соблюдение правил личной гигиены. Ротавирус считается болезнью грязных рук, поэтому личная гигиена выходит на первый план. Мыть руки с мылом, качественно и несколько раз в день. Также желательно ежедневно мыть игрушки горячим мыльно-содовым раствором.
Поить ребенка только кипяченой водой. Ротавирус погибает при кипячении в течение 1-3 минут, поэтому питьевую воду, сырое молоко для всех членов семьи, а особенно маленьких детей, нужно обязательно кипятить. Следить за качеством продуктов питания: срок годности, условия хранения, внешний вид продуктов. Тщательно мыть овощи и фрукты проточной водой и по возможности ошпаривать кипятком, потому что на овощах и фруктах ротавирус может храниться долгое время.
Если мы говорим про смешанное или искусственное вскармливание, то нужно внимательно читать этикетки на смесях. И разбавлять смеси следует только остывающей кипяченой водой — не сырой и не подогретой в микроволновке. Готовить смеси нужно только на одно кормление, не надо убирать их в холодильник, а потом подогревать. И посуда должна быть чистой.
Ну, и личный пример, конечно, — чтобы дети видели, что родители моют руки, пьют кипяченую воду, проветривают комнату.
Это неспецифическая профилактика. Есть специфическая.
— Прививка? Надо ее ставить?
— Существует вакцина от ротавируса, «Ротатек», она входит в Национальный календарь профилактических прививок. Обязательно нужно по вопросам иммунизации консультироваться со специалистом в поликлинике по месту жительства.
Эффективность есть, мы ее видим. Если бы ее не было, я бы не рекомендовал даже.
— Если берем на море ребенка, что надо помнить?
— Для начала надо понять, нужно ли ребенка брать на море. Смена климата в любом случае приведет к акклиматизации. Если она не навредит, с учетом возраста, состояния иммунитета, наличия хронических фоновых заболеваний, тогда можно ехать. В идеале надо обратиться к педиатру, посоветоваться, но я же понимаю, что мало кто пойдет для этого к врачу.
С малышами до года, наверное, стоит быть особенно осторожными: иммунитет неокрепший, могут быть перепады давления, в том числе в самолете, от акклиматизации можно ждать разных неприятностей. Если ехать, например, на неделю, то и смысла нет. Иммунитет только перестраиваться будет около 10 дней.
Конечно, окончательное решение за родителями. Если уверены, что ребенок нормально перенесет поездку, то надо ехать, потому что море есть море, мы все туда стремимся и скучаем, когда долго там не бываем.
На что обратить внимание? На защиту от солнца. Кожа малыша требует особенной защиты, тем более при наличии родимых пятен. Обязательно нужно использовать защитный крем, а в случае необходимости консультироваться со специалистом, если что-то смущает.
Если дети страдают аллергией, нужно оптимально выбрать время поездки. В самую жару или в период цветения — нежелательно. А вот конец лета, начало осени, наверное, оптимальный вариант. К тому времени завершается буйное цветение растений.
Конечно, нельзя забывать про головной убор. Обязательно держать голову ребенка покрытой косынкой, панамкой, кепкой.
— Что такое акклиматизация? Почему она возникает и у всех ли бывает?
— Акклиматизация бывает у всех. Чем младше ребенок, тем сложнее она протекает. Это некая адаптация к воздействию непривычных климатических условий на организм. По сути, этот процесс необходим для адаптации к новым условиям окружающей среды.
Какими симптомами может проявляться: нарушение сна, снижение аппетита, сонливость, головная боль. Выраженность этих симптомов у всех разная. Длится она от 2-3 дней до недели. Если слабый иммунитет, то до 10-14 дней. Неслучайно раньше на море всегда ездили минимум на три недели. За это время организм справлялся с акклиматизацией, начинал получать пользу. А если на 7-10 дней, то ребенок и акклиматизироваться не успеет, больше вреда, наверное, получится, чем пользы.
Если ребенок здоров, болеет редко (а таких всё меньше и меньше, к сожалению), он перенесет акклиматизацию легко, и можно смело ехать, не опасаться ее. На что еще важно обратить внимание — на психологическое состояние ребенка. Если он уравновешен, крепкая нервная система, то в новой обстановке будет чувствовать себя комфортно. Но если иммунитет ослаблен, ребенок часто болеющий, есть хронические заболевания или нервная возбудимость, то могут быть проблемы с акклиматизацией.
Планируя отдых, нужно максимально постараться его удлинить, чтобы процесс акклиматизации прошел максимально безболезненно, и ребенок все-таки получил то, за чем мы едем, — правильную инсоляцию и здоровье.
— В последнее время люди увлечены визитами в азиатские страны, везут туда детей… Какие бы рекомендации вы им дали?
— Даже взрослые люди не всегда выдерживают тот уровень санитарного благополучия или неблагополучия, поэтому я бы предостерег ехать туда с детьми, у которых ослаблен иммунитет. Нужно дополнительно обрабатывать овощи и фрукты, с большой осторожностью давать морепродукты. Азиатская культура питания очень отличается от нашей, и гигиенические условия другие. Не стоит совсем маленьких или ослабленных детей туда везти.
Особые прививки при визитах в страны Азии не нужны. В страны Африки — да, необходимы специфические прививки против укусов насекомых.
— Как правильно давать новые фрукты и ягоды детям? Всю эту прекрасную экзотику.
— Если ребенок аллергичный, нужно давать дробно, то есть, дав небольшую порцию, посмотреть на реакцию. Если нет никаких кожных высыпаний, зуда, других нежелательных реакций, то можно увеличить порцию. Но перед тем максимально обработать: обильно помыть под проточной водой, при возможности обдать кипятком.
— К более близкому нам отдыху вернемся. Что делать, если укусил клещ?
— Сначала нужно его извлечь. Но не в домашних условиях, а в медицинской организации. Информация, где могут извлечь клеща, есть в любой детской поликлинике. Напомню несколько адресов: краевая детская поликлиническая больница, ул. Баумана, 22, круглосуточно; городская клиническая больница им. Гринберга, ул. Автозаводская, 82, литер О, тоже круглосуточно. Это детям до 14 лет.
Дети с 15 лет и взрослые: Пермская краевая клиническая инфекционная больница, ул. Пушкина, 96, круглосуточно, без выходных и праздников.
Извлеченного клеща нужно отнести в лабораторию. Если дети до 18 лет, и они не привиты, иммуноглобулин-профилактику надо провести сразу же, без учета результатов исследования клеща. Чем раньше начнем, тем лучше. Далее нужно обратиться в поликлинику к участковому педиатру.
— Где иммуноглобулин можно поставить?
— Иммуноглобулин бесплатный по приказу Минздрава выдается детям до 14 лет только в краевой детской и городской клинической им. Гринберга (экстренная иммунопрофилактика). Для лиц старше 15 лет он будет платным.
Далее нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Если клещ был заразным, то инфекционист или участковый педиатр установит динамическое наблюдение за ребенком: на протяжении 45 дней (инкубационный период) измеряется температура, смотрят на проявление симптомов. Причем наблюдение нужно в любом случае, потому что результат исследования клеща может быть и ложноотрицательным.
Профилактика от укусов неспецифическая — это аэрозоли, отпугивающие клещей, максимально закрытая светлая одежда при посещении леса. Тщательный осмотр ребенка. Специфическая профилактика — конечно, прививка. Ее надо ставить, особенно если ребенок проводит лето в деревне или на даче, — у нас такой регион.
— Вопрос странный, но он волнует родителей: как давать мороженое и холодную воду, чтобы ребенок не заболел?
— Конечно, мороженое — одно из любимых лакомств детей, особенно летом. Фруктовое мороженое можно давать с полутора лет, сливочное — с двух-трехлетнего возраста. Рекомендации докторов — не чаще 2-3 раз в неделю, при этом разовая порция не больше 100 г.
Само по себе мороженое не вызывает ни боли в горле, ни заболевания. Причина заболевания в ослаблении иммунитета, когда вирус или бактерия, преодолевая защитный барьер организма, внедряются в слизистую верхних дыхательных путей, вызывая воспаление. Одна порция мороженого в день, особенно если мы говорим про два-три раза в неделю, не навредит ребенку.
Совет такой: если родители волнуются, то можно после мороженого дать выпить теплый напиток. Только не горячий, а теплый, чтобы не было перепада температур. Слизистая горла научится нормально реагировать на перепады температур и на небольшое переохлаждение, если после мороженого выпить теплого чая, например.
А вот холодные напитки давать ребенку не рекомендуется. Холодный напиток вреден для слизистой оболочки пищевода, и желчного пузыря, и желудка. Это даже для взрослых вредно — пить холодное, это может привести к серьезным дисфункциям ЖКТ.