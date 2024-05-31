Ребенок в смартфоне? Два правила от психолога «билайн университа» для всей семьи

Малышам в возрасте до 2-х лет прежде всего важна физическая активность и общение, любовь и забота близких. Детям от 2 до 10 лет нагрузка распределяется от 20 минут до 1 часа в день, плюс — всё те же внимание и поддержка родителей. Подросткам можем увеличивать пребывание перед монитором до 2 часов в день. И это, опять же, не исключает внимания, доверия и поддержки родителей — этот фактор влияет на развитие ребенка и подростка больше, чем экранное время.