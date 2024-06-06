В здании закрытой пермской школы №21 могут открыть центр допобразования

Дом А. В. Синакевича с 1901 года занимала частная женская гимназия Л. В. Барбатенко. Педагогический коллектив гимназии состоял из высококвалифицированных преподавателей. Штат сотрудников колебался от 25 до 32 человек. Обязательно в состав входили один-два священника. В гимназии преподавали русский язык, словесность, математику, физику, ботанику, географию, химию. С 1905 года было разрешено преподавать историю, французский и немецкий языки, рисование, пение, рукоделие. В гимназии были строгие правила. Окончившие гимназию воспитанницы получали статус домашней наставницы или учительницы. Они могли заниматься педагогической деятельностью и имели права на социальную обеспеченность.