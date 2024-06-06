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Здание школы №21 может стать многопрофильным центром дополнительного образования

В здании закрытой пермской школы №21 могут открыть центр допобразования

6 июня 2024, 15:15
Фото: яндекс-карты

Здание школы №21 может стать многопрофильным центром дополнительного образования

Сейчас администрация должна будет разработать новую проектно-сметную документацию по реконструкции здания.

Администрация Перми планирует открыть в здании, где располагалась школа №21, центр дополнительного образования. Сделать это предполагается после реконструкции аварийного здания школы на ул. Сибирской, 23, сообщает Ura. ru со ссылкой на источник в мэрии.

В пресс-службе администрации города изданию подтвердили планы по перепрофилированию здания школы.

Такое решение городские власти приняли из-за того, что госэкспертиза дала отрицательное заключение на проект реконструкции здания в качестве школы — создать условия для общего образовательного учреждения здесь невозможно. «Для учреждений дополнительного образования действуют другие требования и нормы. Например, не потребуется обустраивать спортивный зал и столовую с пищеблоком, обо что „спотыкался“ проект реконструкции», — добавил источник. Теперь администрация должна будет разработать новую проектно-сметную документацию по реконструкции здания.

Ранее городские власти решили временно расположить классы школы № 21, где проходит капремонт, в помещениях гимназии имени Дягилева.

Дом А. В. Синакевича с 1901 года занимала частная женская гимназия Л. В. Барбатенко. Педагогический коллектив гимназии состоял из высококвалифицированных преподавателей. Штат сотрудников колебался от 25 до 32 человек. Обязательно в состав входили один-два священника. В гимназии преподавали русский язык, словесность, математику, физику, ботанику, географию, химию. С 1905 года было разрешено преподавать историю, французский и немецкий языки, рисование, пение, рукоделие. В гимназии были строгие правила. Окончившие гимназию воспитанницы получали статус домашней наставницы или учительницы. Они могли заниматься педагогической деятельностью и имели права на социальную обеспеченность.

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#Пермь#Образование
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