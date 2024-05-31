И кто тут элита? Послесловие к закрытию школы №21, учреждения со столетней историей

Учителя, а это коллектив, преданный Раисе Зобачевой и знающий, какой ценой далась гимназия, встали на защиту родных стен. Они выступили в защиту своей школы, своих учеников, несмотря на запрет департамента образования администрации Перми. Да, высказываться учителям запретили еще при бывшем начальнике департамента образования Людмиле Гаджиевой. У педагогов есть какие-то договорные (!) обязательства молчать, не высказывать свое мнение в СМИ. Но учителя «дягилевки» не смогли молчать, рассказали журналистам о том, что происходит и что они думают по этому поводу. В порыве эмоций учителя, конечно же, говорили с бесконечной любовью к своей школе и к музею, к коврам и зеркалам, стеклянным витринам и картинам. Промелькнуло слово «элитная» — и этого хватило, чтобы дальше весь скандал был раздут не там, где надо.