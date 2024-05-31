И кто тут элита? Послесловие к закрытию школы №21, учреждения со столетней историей

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Давайте порассуждаем немного о том, что произошло с 21-й школой и гимназией №11, зданием (не таким уж и маленьким) по ул. Сибирской, 23, с обещаниями краевой власти, противостоянием нынешней власти с бизнес-договоренностями прошлой власти.
Это школа Ленинского района Перми, обычная, но со своей прекрасной историей, со своим педагогическим коллективом, со своими школьниками, родителями, в том числе и теми, кто сознательно выбрал именно эту школу. «Как я мечтала, что сын будет учиться там, — написала одна из мам, — какие там красивые коридоры, какие хорошие учителя начальных классов!».
В 2021 году школу закрыли на капитальный ремонт. Учеников и педагогический коллектив перевели в школы №28 и 61. Пообещали, что вернут, когда отремонтируют здание «одной из старейших школ» — в том же 2021 году ей исполнилось 100 лет.
Коллектив педагогов, обучающихся, их родителей, выпускников старался заботиться об облике старинного красивейшего здания и сохранять традиции школы 21.
Дом А. В. Синакевича с 1901 года занимала частная женская гимназия Л. В. Барбатенко. Педагогический коллектив гимназии состоял из высококвалифицированных преподавателей. Штат сотрудников колебался от 25 до 32 человек. Обязательно в состав входили один-два священника. В гимназии преподавали русский язык, словесность, математику, физику, ботанику, географию, химию. С 1905 года было разрешено преподавать историю, французский и немецкий языки, рисование, пение, рукоделие. В гимназии были строгие правила. Окончившие гимназию воспитанницы получали статус домашней наставницы или учительницы. Они могли заниматься педагогической деятельностью и имели права на социальную обеспеченность.
…Был объявлен конкурс с длинным названием: «на выполнение работ по разработке научно-проектной документации на реставрацию и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения „Дом А. В. Синакевича с женской гимназией Барбатенко“, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь ул. Сибирская, 23».
Проект за 9 млн рублей взялась выполнить очень опытная архитектурная организация — «Пермстроймет+». Это практически единственная в городе компания, которая выполняет работы такого уровня, специализируется на реставрации памятников архитектуры. В числе ее работ: здание Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества, дом Н. Д. Базанова (ул. Ленина, 35/ул. Сибирская, 17), краевая библиотека им. А. М. Горького, пермская областная библиотека им. Л. И. Кузьмина (здание конца XVIII — начала XIX веков), Пермское хореографическое училище и др.
Директор компании «Пермстроймет+» Сергей Фарберов, учредитель — Дмитрий Баранов. Год от года выручка фирмы растет, в 2023-м она составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 104,8 млн рублей. С 2007 года компания выполнила полтысячи контрактов. Последние годы — в среднем по 30 контрактов ежегодно, большинство связаны с реконструкцией и ремонтом зданий, которые являются памятниками архитектуры. Они и Дом Дягилева ремонтировали, кстати, и здание «Благородного собрания», а также памятники архитектуры в Кунгуре и Чердыни.
Эта компания отреставрировала такие памятники архитектуры, которые буквально рассыпались, смогла придумать такие решения, чтобы сохранить здания, чтобы приспособить их под нужды образования, культуры. А в случае с 21-й школой не смогла?
В техническом задании говорится, что проектировщик должен выполнить проект, который позволит сохранить и приспособить здание к современным требованиям. Проектировщик должен получить положительное заключение государственной экспертизы. Но его нет — государственная экспертиза дала отрицательное заключение.
Почему проект, разработанный такой крутой фирмой, не смог получить положительное заключение государственной экспертизы? Это значит, «Пермстроймет+» не справился с муниципальным заданием? А как же деньги, 9 млн рублей, на что они ушли?
С этими вопросами мы обратились к подрядчику, но ни по телефону, ни на запрос нам не ответили. Цель данного госконтракта — не просто потратить деньги на проект, который никогда не будет реализован. Это ведь как минимум неэффективное, а как максимум нецелевое расходование бюджетных средств. Шанс высказаться, объяснить, почему не справились с техзаданием, у подрядчика есть.
Заказчиком (тем, кто составлял техзадание и тратил бюджетные деньги) была сама школа. А это плохой вариант заказчика, потому что педагоги, даже руководители, не очень разбираются в строительстве и реконструкции.
Есть предположения, что всё это было сделано намеренно, что все понимали, что школа не вернется в свое здание, и никто ее на самом деле ремонтировать не хотел. Хотели, чтобы оставшиеся родители забирали тихо заявления и переводили детей в другие школы. Тихо не получилось, но не потому, что СМИ и общественность хотели заступиться за школу, а потому, что затронули знаменитую Дягилевскую гимназию, знаменитую, кстати, совсем не своей элитарностью.
Строительства нового здания Дягилевской гимназии больше 10 лет добивалась ее бывший директор, легендарная Раиса Зобачева. Это была, по сути, первая школа, построенная после времен губернатора Олега Чиркунова, когда школы не было принято строить, только «оптимизировать». Можно смело сказать, что на строительство нового здания и организацию музея Дома Дягилева Раиса Зобачева потратила часть своей жизни, огромное количество сил, времени, энергии.
Именно это объясняет то, что произошло в этом году, когда власти внезапно объявили, что «переселят» учеников из 21-й школы в Дягилевскую гимназию, да не просто в гимназию, а в Дом-музей Дягилева.
Учителя, а это коллектив, преданный Раисе Зобачевой и знающий, какой ценой далась гимназия, встали на защиту родных стен. Они выступили в защиту своей школы, своих учеников, несмотря на запрет департамента образования администрации Перми. Да, высказываться учителям запретили еще при бывшем начальнике департамента образования Людмиле Гаджиевой. У педагогов есть какие-то договорные (!) обязательства молчать, не высказывать свое мнение в СМИ. Но учителя «дягилевки» не смогли молчать, рассказали журналистам о том, что происходит и что они думают по этому поводу. В порыве эмоций учителя, конечно же, говорили с бесконечной любовью к своей школе и к музею, к коврам и зеркалам, стеклянным витринам и картинам. Промелькнуло слово «элитная» — и этого хватило, чтобы дальше весь скандал был раздут не там, где надо.
Нужно было требовать от надзорных и прочих органов проверить, куда ушли 9 млн бюджетных рублей, отданных на проект ремонта школы. Нужно было требовать проверки и наказания ответственных за нарушение образовательных прав детей из 21-й школы — они учились в коридорах 28-й и 61-й, мерзли, три года учились без спортзалов, столовой, нормальных условий… Кто за это в ответе?
Но все кинулись обсуждать «элитных» и «не элитных» детей. В классовых спорах потонули все другие, действительно важные вопросы.
В итоге по «элитности» «Дягилевки» ехидно прошлись министр образования Пермского края Раиса Кассина, депутат Пермской гордумы Наталья Рослякова и кто-то еще. Допустим, Росляковой всё преподнесли так же, как и пермякам, и она могла искренне возмутиться сегрегацией. Но Раиса Кассина, уверены, знала, что происходит на самом деле, и в чем действительно проблема. Ей выгодно было говорить о том, что «нельзя делить детей на элитных и не элитных», а не о том, что система образования облажалась, отдав на растерзание бизнесменам здание школы в центре Перми, поставив жирный крест на школе со столетней историей.
Еще, конечно, было выгодно не упоминать огромную гимназию №17, нового здания которой добивалась такая же легендарная, как Зобачева, бывшая директриса Элеонора Падей (она умерла в 2021 году, а до этого ее пытались уволить с поста директора). В 17-ю гимназию можно было бы разместить учеников из 21-й школы, здание новое, большое. Но в 17-й гимназии, говорят, учится кто-то из внуков министра образования Пермского края Раисы Кассиной и других представителей пермского истеблишмента. Они оказались «поэлитнее» родителей из 11-й гимназии.
Но мы же с вами понимаем, что все эти споры — всего лишь пена, а под ней — деньги, всегда деньги и договоренности еще прошлых городских властей с бизнес-структурами. Ни для кого уже не секрет, что здание школы «попилили» еще до того, как выселили из него детей. Среди претендентов на помещения называют партнеров бывшего губернатора региона Юрия Трутнева, например, Григория Куранова, а также Сбербанк и другие коммерческие организации. Отдавать здание будут, возможно, даже за 1 рубль аренды (есть прецеденты в Перми), чтобы новый собственник (типа концессионер) восстановил памятник и пользовался им. Что-то нам подсказывает, что при таком раскладе проектировщики смогут придумать, как приспособить здание, хоть Бурдж-Халифа из него сделают. А представляете, приспособят под частную школу? Вот где смеху-то будет.
В любом случае, Пермь увидела, как глубоко наплевать властям на мнение горожан, будь то родители, учителя, легендарные директора — не имеет значения. Даже то, что в Ленинском районе не хватает школ (умудряются строить жилье в центре, да), не имеет значения. «Рулят» бизнес-договоренности и непрозрачные схемы.