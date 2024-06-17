Покупка фальшивых масок и халатов может обернуться пермской чиновнице реальным сроком

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
В Перми заканчивается рассмотрение уголовного дела о приобретении во время пандемии коронавирусной инфекции контрафактных медизделий. Обвиняемой по делу проходит директор государственного казенного учреждения Пермского края «Финансово-хозяйственное управление» (ФХУ) Минздрава Прикамья Марина Барова. Сегодня, 17 июня, в Ленинском районном суде начались прения сторон.
Как сообщает журналист Properm.ru из зала суда, гособвинитель Ольга Барбалат в прениях сторон попросила признать Барову виновной в двух эпизодах преступлений. Действия чиновницы нанесли как материальный ущерб — более 73 млн рублей из бюджета Минздрава региона, так и моральный — были нарушены права медиков на безопасную работу и права жителей региона на оказание качественной медицинской помощи. Поэтому, указала в конце речи Барбалат, исправление Баровой, даже с учетом того, что она ухаживает за престарелой матерью, без лишения свободы невозможно.
Прокурор попросила приговорить действующего (она не была отстранена от работы на период суда и следствия) директора ФХУ Минздрава к 7,5 годам колонии общего режима с лишением занимать должности на госслужбе сроком на 3 года. Также прокурор попросила в счет погашения нанесенного региональному бюджету ущерба конфисковать арестованное у Баровой имущество.
В Министерстве же, как прозвучало в суде из уст замминистра Евгения Рожнева, с таким положением дел не согласны. Еще до начала прений, отвечая на вопрос адвоката Ильдара Салахиева, представитель министерства заявил, что «министерство до настоящего времени считает, что Барова не нанесла ущерба бюджету. Это сделали подрядчики».
Именно поэтому, заявил Рожнев, несмотря на следственные действия, Барова не была уволена или отстранена. Он также заявил, что директор ФХУ активно занималась претензионной работой с поставщиками, хотя известно, что иск ФХУ к «МедЛайту» на возмещение ущерба был направлен арбитражный суд только в 2023 году, когда уголовный суд начал рассматривать дело в отношении поставщиков контрафактных СИЗов.
Судя по открытым данным, уволились после данного инцидента была руководившая с 2005 года пермским краевым центром медрезервов «Резерв» Нина Аскатова и возглавлявший с 2002 года горбольницей №2 им. Ф. Х. Граля Владимир Грязнов. По словам выступившей сегодня в прениях гособвинителя Ольги Барбалат, они сыграли в этой истории самую серьезную роль.
В качестве свидетелей в этом процессе выступали все руководители Минздрава Пермского края, это министр Анастасия Крутень, ее заместители Евгений Рожнев и Оксана Мелехова, специалисты ведомства, сотрудники ФХУ, экс-главный врач ГКБ№2 Владимир Грязнов, представители Пермского УФАС, Росздравнадзора. Все они не отрицают, что покупка поддельных медицинских шапочек типа «Шатрлотта», медицинских халатов и противочумных костюмов нанесла значительный ущерб здравоохранению региона в целом. Если выстроить пересказанные вкратце гособвинителем Ольгой Барбалат свидетельские показания в хронологии, то произошло следующее.
В разгар пандемии коронавирусной инфекции, в октябре 2020 года, ФХУ объявило экстренную закупку, в результате которой в регионе должен был образоваться запас СИЗов. Исполнителем по госконтракту на поставку медицинской одежды выступало ООО «МедЛайт». Всего по договору с закупщиком регионального минздрава ГКУ «Финансово-хозяйственное управление» (ФХУ) компания должна была отгрузить в Пермь 700 тыс. медицинских халатов и 679,9 тыс. стерильных противочумных костюмов, а также сотни тысяч шапочек «Шарлотта». Общая сумма контракта на халаты и костюмы составила 366 млн рублей, на шапочки — 2,37 млн рублей.
Согласно размещенным в системе госзакупок актам приемки и товарным накладным, предприятие поставило в Пермь весь объем продукции до марта 2021 года. Но в апреле 2021-го ФХУ Минздрава выставило поставщику санкции о неустойке и уведомление о поставке ненадлежащего товара. О проводимой проверке и об изъятии партии товара у себя в соцсетях тогда сообщило само министерство.
Проверки начались после того, как некондиционные шапочки в декабре 2020 года получили в ГКБ №2, а в январе 2021 года главврач Владимир Грязнов сообщил о контрафакте в министерство. Министр Анастасия Крутень распорядилась, чтобы Барова организовала проверку, но, по данным следствия, никаких действий не последовало. Несмотря на претензии медиков на качество поставленных СИЗов, никаких проверок и экспертиз ФХУ не проводило, а в январе и в марте Барова подписала акты приемки и счета-фактуры на оплату следующих партий халатов, костюмов и шапочек от «МедЛайта».
Не дождавшись реакции Минздрава и ФХУ, главврач Грязнов написал жалобу на качество средств защиты медиков в Росздравнадзор, одновременно о проблеме появилась оперативная информация в УФСБ по Пермскому краю. Началась проверка, которую проводили специалисты Росздравнадзора и «Резерва», а силовики начали документальные выемки и выемки нескольких образцов контрафактной продукции.
Уже в марте заключения Росздравнадзора о том, что в Пермь была поставлена партия контрафактных хирургических халатов, противочумных костюмов и шапочек поступили в Минздрав. Акт проверки «Резерва», подписанный Никой Аскатовой, также был передан в ФХУ и Минздрав. Как прозвучало из уст прокурора, этот акт «не устроил Барову» и в него были внесены изменения, если изначально в нем указывалось, что оценку качества при приемки должны делать специалисты ФХУ, подведомственного Баровой, то в новой редакции акта ответственность была возложена на специалистов «Резерва». Однако, Нина Акатова отказалась отзывать первую редакцию акта проверки, заявив на следствии, что подтверждает ее результаты.
В апреле, в Минздраве прошло выездное совещание, где министр здравоохранения указала Баровой, что не было организовано приемочной комиссии для контракта на поставку СИЗов. Кроме того, на этом же совещании прозвучало, что Грязнов сам написал в жалобу Росздравнадзор, а в ФХУ и Минздраве про это ничего не знали, а о том, что был поставлен некачественный товар стало известно от силовиков, уже начавших следственные действия.
17-19 мая, по данным следствия, был задним числом издан приказ, по которому создавалась приемочная комиссия для оценки качества поступающего от «МедЛайта» товара. Он был датирован 5 октября, контракт на поставку халатов и костюмов заключили 11 ноября, шапочек «Шарлотта» 5 ноября. Хотя Барова и заявляла, что ответственность за приемку по внутренним распоряжениям лежит на руководстве «Резерва», но доверенность Минздрава на подобные действия у подразделения истекла еще в августе 2020 года и новая не выдавалась.
Как заявила прокурор, закон однозначно трактует, за поставку качественного товара ответственность несет поставщик, за его приемку — заказчик, то есть «Финансово-хозяйственное управление» под руководством Марины Баровой. Эти полномочия не могут быть переданы по законодательству (в том числе, по ФЗ №44 «О контрактной системе»), и спущены в подразделения.
Сама Барова виновной во всем произошедшем себя не считает. Выступления в прениях ее адвокатов назначено на 18 июля.
Судья Ленинского районного суда Перми Наталья Полтавченко начала рассматривать уголовное дело в отношении Баровой еще в январе. Ее обвиняют в совершении преступлений по ч. 1 ст. 286, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Адвокаты Баровой Павел Симонов и Ильдар Салахиев (в 2021 году еще занимавший должность следователя по особо важным делам Второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР, где расследовалось данное дело) несколько раз ходатайствовали о проведении по делу экспертизы, но суд им отказывал.
В ноябре 2020 года между региональным ФХУ и ООО «МедЛайт» был заключен государственный контракт на поставку средств индивидуальной защиты — одноразовых медицинских шапочек. Будучи директором ФХУ, Марина Барова не организовала и не обеспечила надлежащую процедуру приемки медицинских изделий заказчиком, а также не провела экспертизу этого товара. Кроме того, не имея законных оснований, она оплатила товар на общую сумму более 2,3 млн рублей, несмотря на информацию о незарегистрированной и фальсифицированной продукции.
Помимо этого, по версии следствия, Барова отказалась от приемки поставленных по контракту с ООО «МедЛайт» 70 тыс. медицинских халатов и более 57,5 тыс. комплектов защитной одежды. Она отказалась от проведения экспертизы поставок и, зная о недоброкачественности продукции, подписала счета на оплату медицинских изделий, превысив полномочия. Действия обвиняемой причинили тяжкие последствия — значительный материальный ущерб Минздраву Прикамья на сумму 71,7 млн рублей, а также несвоевременное формирование запаса СИЗ в период пандемии коронавируса для оказания медицинской помощи в полном объеме.
В июле прошлого года по делу о контрафактных СИХах для медиков Ленинский районный суд Перми вынес приговор предпринимателям из Казани Уткирбеку Мамажонову и Демокриту Манелову, а также бизнесмену из Челябинска Станиславу Чалкову. Они признаны виновным по статьям фальсификация (ч.2 п.а ст. 238.1 УК РФ) и мошенничество группой лиц в особо крупном размере (ст.159 ч.4 УК РФ). Чалкову назначено 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 500 тыс. рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медицинских изделий сроком на 3 года. Аналогичное наказание назначено Уткирбеку Мамажонову. Демокриту Манелову вынесен приговор в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 400 тыс. рублей.
Чалков являлся бенефициаром компании «МедЛайт». Это предприятие по контракту было поставщиком спецодежды для медиков. По контракту от предприятий «Бета» и «МегаПолисМ» в Прикамье поступило 700 тыс. медицинских халатов и 679,9 тыс. комплектов защитной одежды. Во всех изделиях проверка Росздравназдора выявила признаки фальсификации.