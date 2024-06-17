Покупка фальшивых масок и халатов может обернуться пермской чиновнице реальным сроком

Уже в марте заключения Росздравнадзора о том, что в Пермь была поставлена партия контрафактных хирургических халатов, противочумных костюмов и шапочек поступили в Минздрав. Акт проверки «Резерва», подписанный Никой Аскатовой, также был передан в ФХУ и Минздрав. Как прозвучало из уст прокурора, этот акт «не устроил Барову» и в него были внесены изменения, если изначально в нем указывалось, что оценку качества при приемки должны делать специалисты ФХУ, подведомственного Баровой, то в новой редакции акта ответственность была возложена на специалистов «Резерва». Однако, Нина Акатова отказалась отзывать первую редакцию акта проверки, заявив на следствии, что подтверждает ее результаты.