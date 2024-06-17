Родственники осужденного за хищение 299 миллионов у авиазавода оспорили приговор

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Приговоренный к пяти годам колонии пермский бизнесмен Сергей Шило и его родственники оспаривают вынесенный Дзержинским районным судом приговор. Также апелляционное представление на решение суда, как на излишне мягкое, направила прокуратура, стало известно журналисту Properm.ru. Рассмотрение апелляционных жалоб назначено в Пермском краевом суде на 27 июня у судьи Алены Жихаревой.
Дзержинский районный суд 24 апреля приговорил Шило к пяти годам колонии общего режима, а также оштрафовал его на 500 тыс. рублей. Кроме того, он должен возместить 150,9 млн рублей в бюджет ФГУП «Авиакомплект». В счет возмещения ущерба конфискованы принадлежавшие ему две квартиры и земельный участок.
В прениях гособвинитель Наталья Чернова просила в прениях назначить бизнесмену Шило девять лет реального лишения свободы в колонии общего режима и назначить ему штраф в 900 тыс. рублей. Также прокуратура просит суд удовлетворить гражданский иск ФГУП «Авиакомплект» на 299 млн рублей и взыскать эти деньги с обвиняемого.
В связи с этим прокурор в апелляционном представлении указывает, что суд взыскал слишком малую сумму возмещения вреда госпредприятию. Кроме того, гособвинитель указывает на несоразмерно мягкое наказание за хищение значительной суммы государственного имущества, рассказали журналисту Properm.ru в суде.
Сергей Шило, а также его адвокаты Сергей Леготкин и Михаил Попов также обжаловали приговор. Осужденный и защитники утверждают, что он не виновен в содеянном, а на неисполнение контракта между пермской фирмой «Стройнефтегазконсалтинг» и ФГУП «Авиакомплект» повлияли сторонние обстоятельства.
Также приговор в части конфискации имущества оспаривает родственница Сергея Шило. Она требует снять арест с двух приобретенных ей у осужденного квартир и земельного участка.
Как стало известно журналисту Properm.ru из достоверных источников, родственница Шило хочет вернуть 2118 кв. м земли на берегу Камы в ДПК «Кукуево-2» в Добрянском районе кадастровой стоимостью 314 тыс. рублей, как находящиеся у нее в частной собственности. Две конфискованные следствием квартиры в центре Перми, утверждает гражданка, также являются единственным жильем у нее и ближайших родственников. Она проживает в квартире площадью 237,8 кв. м на ул. Пермской, ее кадастровая стоимость составляет 10,9 млн рублей. Ее сын — в квартире площадью 71,4 кв. м на ул. Петропавловской, здесь кадастровая стоимость составляет 3,5 млн рублей.
Пермская компания «Стройнефтегазконсалтинг», гендиректором которой является Шило, в 2018 году получила контракт на реконструкцию завода в Самаре. Подрядчик получил аванс на 287,3 млн рублей, но работы так и не выполнил, контракт был расторгнут. Это уже не первый приговор для Шило, ранее его признали виновным по делу о махинациях с земельными участками у Ипподрома в Перми.
По информации журналиста Properm.ru, передача обвинительного заключения по делу о земельных участках затягивалась, оно могло не дойти до суда по истечении срока давности, если бы в Москве не было возбуждено дело о хищении средств ФГУП «Авиакомплект», предназначенных для технического перевооружения производства компрессоров авиадвигателей в «ОДК-Кузнецов» в Самаре. Это дело было на контроле в центральном аппарате МВД России.
Из материалов суда известно, что на счета «Стройнефтегазконсалтинга» в качестве авансовых платежей по заключенным контрактам от «Авиакомплекта» в 2018 году поступили 287,3 млн рублей (35% стоимости работ). В свою очередь, Шило, получив возможность распоряжаться денежными средствами, перевел их на фирмы однодневки и подконтрольных ему ИП, а в дальнейшем обналичил, использую их в личных целях, не выполнив при этом обязательств по контрактам.
В результате оба уголовных процесса шли в Перми в двух судах почти одновременно — в Ленинском суде рассматривалось дело о земельных участках, в Дзержинском — о хищении средств гособоронзаказа.
Интересный момент. В день вынесения Шило приговора в Дзержинском районном суде, 24 апреля, Арбитражный суд Пермского края прекратил дело о банкротстве «Стройнефтегазконсалтинга». Ранее Шило пытался ликвидировать данное юрлицо, но процедура была прекращена в связи с поступлением заявлений от заинтересованных лиц, в том числе — ФГУП.
С заявлением о банкротстве предприятия в 2023 году в суд вышла налоговая. До 2024 года оно оставалось без движения, а весной 2024 года суд мотивировал прекращение процедуры банкротства в связи с отсутствием у «Стройнефтегазконсалтинга» каких-либо средств и возможности взыскать дебиторскую задолженность хотя бы для покрытия расходов по процедуре.
Суд в решении указал, что кредиторы могут получить причитающиеся им деньги с «Стройнефтегазконсалтинга» в рамках исполнительных производств. Однако, выигравший спор с компанией по поводу возвращения средств контракта ФГУП «Авиакомплект» с 2019 года не может взыскать эти средства.
Компания «Стройнефтегазконсалтинг» была зарегистрирована Сергеем Шило в 2012 году, через год после того, как минуя процедуру банкротства ООО «Компания СБМ», он приобрел у нее по заниженной цене участок земли у Ипподрома. Позднее недвижимость по коммерческой стоимости была перепродана реальному застройщику. Этот случай лег в основу первого уголовного дела. До 2018 года «Стройнефтегазконсалтинг» заключал небольшие строительные госконтракты, их размер не превышал 4 млн рублей.
В 2018 году был заключен госконтракт на выполнение комплекса работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства компрессоров авиадвигателей ОАО „Кузнецов“ г. Самара» (сейчас — «ОДК-Кузнецов») на 820,6 млн рублей. Конкурентом пермской фирмы на аукционе была омская строительная компания «Строймастер», которая из-за отсутствия квалификационных требований не была допущена к аукциону. Для пермского предприятия этот госконтракт оказался самым крупным в истории существования, как и для ФГУП «Авиакомплект».
Уже после подачи в налоговую заявления о ликвидации, в 2019 году, «Стройнефтегазконсалтинг» подписал госконтракт с Управлением строительств №3 ФСИН» на на возведение изолятора временного содержания УМВД России в Кунгуре за 1,2 млн рублей. В системе госзакупок этот контракт числится как заключенный, о выполнении работ по нему информация не опубликована.