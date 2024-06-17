Родственники осужденного за хищение 299 миллионов у авиазавода оспорили приговор

Как стало известно журналисту Properm.ru из достоверных источников, родственница Шило хочет вернуть 2118 кв. м земли на берегу Камы в ДПК «Кукуево-2» в Добрянском районе кадастровой стоимостью 314 тыс. рублей, как находящиеся у нее в частной собственности. Две конфискованные следствием квартиры в центре Перми, утверждает гражданка, также являются единственным жильем у нее и ближайших родственников. Она проживает в квартире площадью 237,8 кв. м на ул. Пермской, ее кадастровая стоимость составляет 10,9 млн рублей. Ее сын — в квартире площадью 71,4 кв. м на ул. Петропавловской, здесь кадастровая стоимость составляет 3,5 млн рублей.